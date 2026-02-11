Συμβαίνει τώρα:
Ρωσία: Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο με απολογισμό έναν νεκρό και δύο τραυματίες

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση υιοθέτησε μέτρα με στόχο την ενίσχυση του πατριωτισμού μέσα στα σχολεία, εισάγοντας, επίσης, ύλη στρατιωτικής εκπαίδευσης
Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Ρωσία
πηγή φωτογραφίας Χ

Ένας μαθητής άρχισε να πυροβολεί σε ένα τεχνικό σχολείο στη Ρωσία την Τετάρτη (11.02.2026). Από τα πυρά ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός και άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς συνέβη σε σχολείο της Ανάπα, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία.

Άλλοτε ιδιαίτερα σπάνιες, οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία τείνουν να γίνονται περισσότερες στη Ρωσία εδώ και λίγα χρόνια, κυρίως με όπλα, παρά τους πολύ περιοριστικούς και προσφάτως πιο αυστηρούς νόμους.

«Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ένας σπουδαστής τεχνικού σχολείου της Ανάπα κρατώντας ένα όπλο άνοιξε πυρ μέσα στο φουαγιέ», προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δύο, ανακοίνωσε το τοπικό παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών στο Telegram.

Ο δράστης της επίθεσης, που είναι μαθητής του σχολείου αυτού σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, διευκρίνισε ότι ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν φύλακας.

«Επί του παρόντος, υπάρχει ένας νεκρός: ο φύλακας που δέχθηκε τον πρώτο πυροβολισμό. Αντέδρασε γρήγορα και ειδοποίησε τις δυνάμεις της τάξης. Δεν άφησε τον επιτιθέμενο να μπει μέσα», έγραψε στο Telegram.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, των οποίων τη γνησιότητα δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δείχνουν έναν νεαρό, που φορά μαύρα ρούχα, έχει τα χέρια ψηλά μπροστά από την είσοδο του σχολείου, του οποίου η πρόσοψη είναι διακοσμημένη με φωτογραφίες που τιμούν τη νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας.

 

Περιστατικά βίας σε ρωσικά σχολεία

Οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τρία περιστατικά βίας σε σχολεία τον Φεβρουάριο, εκ των οποίων δύο επιθέσεις με μαχαίρι σε ένα πανεπιστήμιο στα Ουράλια και σε ένα σχολείο στη Σιβηρία, και μια επίθεση με αεροβόλο όπλο στην κεντρική Ρωσία.

Στις 10 Φεβρουαρίου, ο διευθυντής των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας (FSB), Αλεξάντρ Μπορτνίκοφ μιλώντας στην Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή για το θέμα αυτό, δήλωσε ότι τα υφιστάμενα μέτρα για την πρόληψη της βίας δεν είναι «επαρκή» και προειδοποίησε ότι ο «εχθρός» επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τους νέους στα social media.

Η ρωσική Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή (NAK) έστειλε οδηγίες στις περιφερειακές αρχές για την πρόληψη της βίας κατά των μαθητών και των καθηγητών, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η κυβέρνηση υιοθέτησε μέτρα με στόχο την ενίσχυση του πατριωτισμού μέσα στα σχολεία, εισάγοντας επίσης ύλη στρατιωτικής εκπαίδευσης.

