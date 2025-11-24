Ρωσία: Μουσικοί εγκαταλείπουν τη χώρα μετά από έναν μήνα που βρέθηκαν κρατούμενοι για τραγούδι κατά του Κρεμλίνου

Δύο 18χρονοι μουσικοί του δρόμου στη Ρωσία, ήταν κρατούμενοι για πάνω από ένα μήνα στη χώρα επειδή ερμήνευσαν τραγούδια κατά του Κρεμλίνου. Την στιγμή που αφέθηκαν ελεύθεροι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν για πάντα τη χώρα.

Η Ντιάνα Λογκινόβα ή Ναόκο, που είναι το καλλιτεχνικό της όνομα, και ο Αλεξάντρ Ορλόφ, μέλη του συγκροτήματος «Stoptime», συνελήφθησαν στις 15 Οκτωβρίου 2025 στην Αγία Πετρούπολη, αφού ερμήνευσαν ένα τραγούδι του Ρώσου ράπερ «Noize MC» που επικρίνει το Κρεμλίνο. Ο ντράμερ του συγκροτήματος, Βλάντισλαβ Λεοντίεφ, συνελήφθη επίσης.

Οι συλλήψεις τους χαρακτηρίστηκαν «συλλήψεις καρουζέλ», με συνεχείς κρατήσεις για μικροπαραβάσεις, όπως παρεμπόδιση πρόσβασης στο μετρό.

Η Λογκινόβα τιμωρήθηκε και με πρόστιμο για «δυσφήμιση» του στρατού. Η υπόθεση τράβηξε την προσοχή των ΜΚΟ και των μέσων ενημέρωσης, καθώς τέτοιες δημόσιες εκφράσεις αντίθεσης στη Ρωσία είναι σπάνιες.

Μετά την απελευθέρωσή τους, οι Λογκινόβα και Ορλόφ εγκατέλειψαν τη χώρα. Στη διάρκεια της κράτησής τους, αρραβωνιάστηκαν, όπως αποκάλυψαν οι ίδιοι.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει χαρακτηρίσει την κράτησή τους ως καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης.