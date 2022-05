Μια στρατιωτική εγκατάσταση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, πιθανότατα αποθήκη πυρομαχικών, στη ρωσική νότια περιοχή Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έπιασε φωτιά, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης αυτής της περιοχής.

Δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για ζημιές ή θύματα, ανέφερε ο κυβερνήτης σε ανάρτησή του στο Telegram.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό.

Στο βίντεο που ακολουθεί μάλιστα, ακούγεται μια γυναίκα να λέει «τρέμουν τα χέρια μου» κι ένας άνδρας να της απαντά «Αυτό είναι ο πόλεμος, τι περίμενες;».

Russians film today’s explosion of an ammunition depot in the Belgorod region. The woman says “my hands are shaking”. The man says “well, it’s war”. pic.twitter.com/LKrymLaEfD

Aftermath of the latest attacks in Belgorod, where an ammo dump may have been hit. Guy carrying his child says basically: “This is war, what do you expect?”



But this is not on Ukrainian territory – it’s in Russia. https://t.co/BMXMFbAowf