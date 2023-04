Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίσθηκαν σε ανταλλαγή πυρών με ένοπλους μαχητές στην Ινγκουσετία, στον Καύκασο. Την είδηση μετέδωσαν σήμερα (06.04.2023) τα πρακτορεία ειδήσεων στη Ρωσία.

Η ανταλλαγή πυρών – σύμφωνα με τα ΜΜΕ στη Ρωσία – σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (05.04.2023) στη διάρκεια «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» στην περιφέρεια του Μάλγκομπεκ, στον Καύκασο. Πληροφορίες των πρακτορείων ειδήσεων Ria Novosti και Interfax αναφέρουν ότι «ομάδα συμμοριτών», που είχε καταφύγει σε εξοχική κατοικία στο Ζιαζικόφ-Γιούρτ, άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών.

«Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν, οκτώ άλλοι τραυματίσθηκαν και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο», ανέφερε η πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Interfax.

Η επιχείρηση εξαπολύθηκε αφού ένοπλοι επιτέθηκαν στα τέλη Μαρτίου σε τμήμα της τροχαίας στα σύνορα ανάμεσα στην Ινγκουσετία και τη Βόρεια Οσετία, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria Novosti.

Δείτε βίντεο:

Last night, there were clashes in Russia’s Ingushetia, Malgobek.



A group raided a traffic police post & attacked police officers.



After that they barricaded themselves in one of the buildings, clashes continued.



At least 3 police officers were killed, 8 more were injured. pic.twitter.com/egEyoH8rrH