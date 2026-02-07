Ρωσία: Νεκρός ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης Σεργκέι Τρόπιν – Πνίγηκε στην μπανιέρα, λένε οι αρχές

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ένας σημαντικός αριθμός Ρώσων υψηλόβαθμων αξιωματούχων έχει χάσει την ζωή του στη Ρωσία, τις περισσότερες φορές από ατυχήματα υπό αδιευκρίνιστες και ανεξήγητες συνθήκες.

Ακόμα και μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου, στη Ρωσία αυτό το περίεργο φαινόμενο παραμένει στην επικαιρότητα, αφού δεν οι ύποπτοι θάνατοι συνεχίζονται με πιο πρόσφατο παράδειγμα, τον πρώην υφυπουργό Δικαιοσύνης, Σεργκέι Τρόπιν.

Ειδικότερα, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι ο Σεργκέι Τρόπιν, που διετέλεσε υφυπουργός Δικαιοσύνης την περίοδο 1996 – 1997, εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του διαμερίσματός του στην Μόσχα.

Οι αρμόδιες αρχές διευκρίνισαν ότι πνίγηκε στην μπανιέρα του, ενώ τόνισαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Russia’s former deputy Minister of Justice, Sergei Tropin, was found mysteriously drowned in the bathtub of his Moscow apartment this morning. pic.twitter.com/C1X1nDXMAq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 7, 2026

Σημειώνεται πως στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου έγινε γνωστό ότι και ο πρώην υφυπουργός και κοινωνικής προστασίας, Αλεξέι Σκλυάρ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Μόσχα, με τις αρχές να αναφέρουν ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.