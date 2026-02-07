Κόσμος

Ρωσία: Νεκρός ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης Σεργκέι Τρόπιν – Πνίγηκε στην μπανιέρα, λένε οι αρχές

Οι αρμόδιες αρχές υπογράμμισαν ότι δεν υπήρξαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, μετά τις έρευνες στο σπίτι του
Ρώσοι αστυνομικοί
Ρώσοι αστυνομικοί στη Μόσχα / EPA / YURI KOCHETKOV

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ένας σημαντικός αριθμός Ρώσων υψηλόβαθμων αξιωματούχων έχει χάσει την ζωή του στη Ρωσία, τις περισσότερες φορές από ατυχήματα υπό αδιευκρίνιστες και ανεξήγητες συνθήκες.

Ακόμα και μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου, στη Ρωσία αυτό το περίεργο φαινόμενο παραμένει στην επικαιρότητα, αφού δεν οι ύποπτοι θάνατοι συνεχίζονται με πιο πρόσφατο παράδειγμα, τον πρώην υφυπουργό Δικαιοσύνης, Σεργκέι Τρόπιν.

Ειδικότερα, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι ο Σεργκέι Τρόπιν, που διετέλεσε υφυπουργός Δικαιοσύνης την περίοδο 1996 – 1997, εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του διαμερίσματός του στην Μόσχα.

Οι αρμόδιες αρχές διευκρίνισαν ότι πνίγηκε στην μπανιέρα του, ενώ τόνισαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Σημειώνεται πως στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου έγινε γνωστό ότι και ο πρώην υφυπουργός και κοινωνικής προστασίας, Αλεξέι Σκλυάρ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Μόσχα, με τις αρχές να αναφέρουν ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
115
112
106
98
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η γαλλική εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε βάρος του πρώην υπουργού Τζακ Λανγκ για την υπόθεση Επστάιν
Το υπουργείο Εξωτερικών είναι ο βασικός χρηματοδότης του εμβληματικού Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, στο οποίο πρόεδρος είναι από το 2013 ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ
Ο Τζέφρι Επστάιν
Ο Τζέφρι Επστάιν είχε βάλει στο μάτι τον Σκορπιό – Όλη η αλληλογραφία για να αγοράσει το νησί του Ωνάση
Συνομιλητές του Επστάιν ήταν ο Μπόρις Νίκολιτς, βιοτεχνολόγος κι άλλοτε συνεργάτης του Μπιλ Γκέιτς, καθώς και ένα πρόσωπο-κλειδί στον χώρο των πολυτελών ακινήτων, ο Γάλλος Ρισάρ Ζιρό
Τζέφρι Επστάιν
Newsit logo
Newsit logo