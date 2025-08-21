Ρωσία: Νέο ψηφιακό «όπλο» του Κρεμλίνου η εφαρμογή MAX – Υποχρεωτική σε όλα τα κινητά από Σεπτέμβριο

Από την 1η Σεπτεμβρίου, όλα τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ που θα πωλούνται στη Ρωσία θα πρέπει να περιλαμβάνουν προεγκατεστημένη την MAX, μια εφαρμογή μηνυμάτων που έχει αναπτυχθεί υπό τον έλεγχο του κράτους. Παρουσιάζεται ως η ρωσική απάντηση στο WhatsApp και το Telegram, ωστόσο οι επικριτές της εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των χρηστών.

Η απόφαση ακολουθεί τον περιορισμό ορισμένων λειτουργιών του WhatsApp και του Telegram στη Ρωσία, με την κατηγορία ότι οι ξένες αυτές πλατφόρμες δεν συνεργάζονται με τις αρχές σε υποθέσεις απάτης και τρομοκρατίας. Η ρωσική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θέλει να ενισχύσει τον έλεγχο στον ψηφιακό χώρο και να προωθήσει τις δικές της υπηρεσίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι το RuStore, το ρωσικό κατάστημα εφαρμογών που ήδη περιλαμβάνεται στις συσκευές Android, θα είναι πλέον υποχρεωτικά προεγκατεστημένο και σε iPhone και iPad που πωλούνται στη χώρα.

Από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, μία ακόμη εφαρμογή – η LIME HD TV – θα είναι επίσης υποχρεωτική σε όλες τις «έξυπνες» τηλεοράσεις. Μέσω αυτής, οι χρήστες θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στα κανάλια της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.