Κόσμος

Ρωσία: Οκτώ νεκροί ανάμεσά τους 13χρονο κορίτσι από ουκρανικές επιδρομές

Επιπλέον από τις επιδρομές επλήγησαν και αποθήκες της Wildberries, του μεγαλύτερου ψηφιακού καταστήματος λιανικής της χώρας
FILE PHOTO: A service member of the 422nd Unmanned Systems Regiment 'Luftwaffe' of the Ukrainian Armed Forces, looks at a Shark reconnaissance drone as it launches from a position near a front line, amid Russia's attack on Ukraine, in an undisclosed location in Southern Ukraine, on an undisclosed date, 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
Ένα μέλος της στρατιωτικής υπηρεσίας του 422ου Συντάγματος Μη Επανδρωμένων Συστημάτων «Luftwaffe» των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, κοιτάζει ένα αναγνωριστικό drone Shark / REUTERS
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Επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με drones σκότωσε ένα παιδί και τραυμάτισε άλλα δύο σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπιέλγκοροντ στη Ρωσία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Σουβάεφ, καταδικάζοντας την «βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση» που έγινε χθες Κυριακή (02.08.2026).

Κατά τον περιφερειάρχη, ουκρανικό drone έπληξε σημείο δίπλα σε παιδότοπο στο χωριό Πριντσέφκα, κοντά στα σύνορα Ρωσίας – Ουκρανίας. Διασώστες που έσπευσαν επιτόπου δεν κατάφεραν να σώσουν τη ζωή 13χρονου κοριτσιού που είχε υποστεί βαριά τραύματα, τόνισε ο αξιωματούχος. Άλλα δυο κορίτσια, 7 και 9 ετών, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου εισήχθησαν και νοσηλεύονται, πρόσθεσε. Δεν έχει υπάρξει αντίδραση από πλευράς Κιέβου.

Η Μαρία Λβόβα-Μπιέλοβα, επίτροπος αρμόδια για τα δικαιώματα των παιδιών στη Ρωσία, καταδίκασε «ακόμη μια απάνθρωπη τρομοκρατική ενέργεια του καθεστώτος του Κιέβου».

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος της αξιωματούχου, καθώς και του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, για το φερόμενο έγκλημα πολέμου του παράνομου εξαναγκαστικού εκτοπισμού παιδιών από περιοχές κατεχόμενες από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην ουκρανική επικράτεια. Η Μόσχα απορρίπτει την κατηγορία.

Συνολικά χθες σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιδρομές στη Ρωσία τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι και επλήγησαν μεταξύ άλλων αποθήκη της Wildberries, του μεγαλύτερου ψηφιακού καταστήματος λιανικής της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Το υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο, χθες το πρωί (02.08.2026), περί καταρρίψεων 635 ουκρανικών drones.

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