Η επεισοδιακή αντιπαράθεση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην Ευρώπη αλλά χαρά κι ικανοποίηση στην Ρωσία, κάτι εξάλλου που απέδειξαν οι αντιδράσεις Ρώσων αξιωματούχων.

Η Ρωσία σχολίασε την επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, με την εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών να την χαρακτηρίζει σήμερα (01.03.2025) ως «ολοκληρωτική διπλωματική αποτυχία για το Κίεβο».

Μάλιστα, η Μαρία Ζαχάροβα πρόσθεσε πως ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απορρίπτει την ειρήνη και έχει εμμονή με τη συνέχιση του πολέμου.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επιδείξει ευελιξία σε συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά μόνο σύμφωνα με το ρωσικό σύνταγμα, αλλά και τις πραγματικότητες στο έδαφος.

Ο Μεντβέντεφ τόνισε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει έναν διακανονισμό της ουκρανικής κρίσης, αλλά μόνο με αυτούς «που είναι έτοιμοι να επικοινωνήσουν», όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

The insolent pig finally got a proper slap down in the Oval Office. And @realDonaldTrump is right: The Kiev regime is “gambling with WWIII.”