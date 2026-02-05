Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ σήμερα στο Άμπου Ντάμπι για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών: Πρόοδο «βλέπει» ο Ρώσος απεσταλμένος

Στο Άμπου Ντάμπι συνεχίζονται σήμερα (05.02.2026) και για 2η ημέρα οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου που πλέον μετρά 4 χρόνια. Ο Ρώσος απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε πως έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, που συμμετέχει στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ρωσία, δήλωσε: «Εργαζόμαστε με τα ίδια σχήματα με χθες: τριμερείς διαβουλεύσεις, εργασία σε ομάδες και περαιτέρω συγχρονισμός θέσεων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε σήμερα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς παρουσία Αμερικανών, για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

«Υπάρχει αναμφίβολα πρόοδος», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα, καταγγέλλοντας ωστόσο παράλληλα απόπειρες «υποκινητών του πολέμου από την Ευρώπη (…) να παρεμποδίσουν αυτήν τη διαδικασία».

Οι συγκεκριμένες συνομιλίες αποτελούν τις πιο πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να πιέσουν τις δύο πλευρές για συμφωνία με την Ουκρανία να επιμένει σε εγγυήσεις ασφαλείας από ΗΠΑ και Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σημαντικότερο πρόβλημα στο να κλειστεί συμφωνία, συνεχίζει και αποτελεί το καθεστώς στα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας, με τη Μόσχα να ζητά από το Κίεβο να αποσύρει στρατεύματα από περιοχές του Ντονμπάς και να αναγνωρίσει διεθνώς ότι τα εδάφη που κατέλαβε ανήκουν στη Ρωσία.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία προτείνει πάγωμα της σύγκρουσης στις σημερινές γραμμές του μετώπου και απορρίπτει οποιαδήποτε υποχώρηση δυνάμεων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι περίπου 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο, τη στιγμή που η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, αφήνοντας περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και εκθέτοντας τους κατοίκους σε ακραίες πολικές θερμοκρασίες.

Και ενώ τα μάτια όλου του κόσμου είναι ριγμένα στο Άμπου Ντάμπι, ο ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργέι Λαβρόφ, θέλησε να ασχοληθεί με την Ελλάδα κάνοντας επίθεση στην Αθήνα για την στάση που διατηρεί σχετικά με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Έκανε αναφορά στους ομογενείς που ζουν στην Ουκρανία, λέγοντας πως η Αθήνα δεν τους σκέφτεται και δήλωσε πως η Ρωσία δεν θα έκανε ποτέ αντιελληνικές δηλώσεις.