Νεπάλ: Αναζητούν ένα θαύμα – 691 οι νεκροί, πάνω από 3000 οι αγνοούμενοι και νέος συναγερμός για πλημμύρες

Με την απόγνωση ζωγραφισμένη στα μάτια τους οι κάτοικοι του Νεπάλ περιμένουν ένα νέο για τους δικούς τους ανθρώπους που εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Αναζητούν ένα θαύμα μετά τις φονικές πλημμύρες.

Ο απολογισμός των θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Νεπάλ έγινε βαρύτερος στην πλευρά της Κίνας, καθώς αυξήθηκε σε 16 νεκρούς, ενώ συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται 546 άνθρωποι, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

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Με την εξέλιξη αυτή, ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής της Τετάρτης (26.08.2026) έχει φτάσει πλέον τους 691 νεκρούς, καθώς οι αρχές του Νεπάλ έχουν καταγράψει τουλάχιστον 675 θανάτους. Την ίδια ώρα συνολικά αγνοούνται πάνω από 3000 άνθρωποι ανάμεσά τους και αρκετοί τουρίστες που είχαν επισκεφθεί την περιοχή.

Συγγενείς συγκεντρώνονται καθημερινά σε ιατρικά κέντρα και νεκροτομεία για να αναζητήσουν πληροφορίες για τα θύματα και αν σε αυτά περιλαμβάνονται και οι δικοί τους άνθρωποι. Οι οικογένειες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο περιμένουν νέα για τους αγνοούμενους ταξιδιώτες .

Οι αρχές του Νεπάλ συμβούλευσαν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν «σύνεση» καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα η οποία επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις την Τετάρτη.

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It is absolutely heartbreaking. 💔 People are stranded and waiting desperately for help on a bridge damaged by the devastating floods. 😱🙏

Praying that everyone who is missing is found safe as soon as possible. May God protect the people of Nepal 🇳🇵🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/RdEyJENwOj — Neo (@Neo78fu) August 27, 2026

«Λάβαμε πληροφορίες» σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο των νερών «στον ποταμό Μποτεκόσι, στην περιοχή Ρασουβά, αυξήθηκε κι άλλο», ανέφερε η εθνική υπηρεσία μείωσης και διαχείρισης κινδύνων καταστροφών (NDRRMA) σε προειδοποιητικό δελτίο της που δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας).

«Κατά συνέπεια, όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (…), όσοι βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι σε τομείς που επλήγησαν, ιδίως στη Ρασουβά, στη Νουακότ, στη Νταντίν και στην Τσιταβάν, καλούνται να επιδείξουν σύνεση», πρόσθεσαν οι αρχές.

Newly surfaced video showing the massive landslide that occurred just a few hours after the main glacier collapse, resulting in the formation of a barrier lake that dammed the Lhende Khola River along the Nepal–Tibet border. pic.twitter.com/7IbdBnu4e9 — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 29, 2026

Μια λίμνη-φράγμα που σχηματίστηκε κοντά στη ζώνη πλημμύρας στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας υπερχείλισε, αλλά η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, δήλωσαν Κινέζοι αξιωματούχοι την Κυριακή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Οι διασώστες διοχετεύουν αέρα σε μια σήραγγα σε ένα υδροηλεκτρικό έργο κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι του Νεπάλ και σχεδιάζουν να ανοίξουν ένα φρεάτιο με την ελπίδα να στείλουν ομάδες μέσα προκειμένου να αναζητήσουν επιζώντες.

New footage of this week's flooding in Nepal. pic.twitter.com/MAgr4u2w74 — Open Source Intel (@Osint613) August 28, 2026

Σύμφωνα με την Ένωση Ανεξάρτητων Παραγωγών Ενέργειας της χώρας, εκτιμάται ότι αγνοούνται 898 εργαζόμενοι σε διάφορα υδροηλεκτρικά έργα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, περίπου 361 εργαζόμενοι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε πως η καταστροφή της Τετάρτης στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα οφειλόταν στην κατάρρευση παγετώνα, που προκάλεσε χείμαρρο νερού και συντριμμιών που έμοιαζε με τείχος.