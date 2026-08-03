To Ιράν «αδειάζει» τον Τραμπ: «Δεν πάμε σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ – Συζητήσεις με Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ»

«Το Ιράν δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», λέει ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, «αδειάζοντας» τον Ντόναλντ Τραμπ που νωρίτερα σήμερα (03.08.2026) ανακοίνωνε πως οι δύο πλευρές κάθονται ξανά το τραπέζι του διαλόγου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν τονίζει πως η χώρα του βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μία προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ πρόσθεσε πως η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν δεν επαρκεί για να ξανανοίξουν τα Στενά, καθώς η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις επιθέσεις. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ επέμενε πως ΗΠΑ και Ιράν ξεκινούν ξανά τις διαπραγματεύσεις για ειρήνη, από σήμερα κιόλας.

«Το Στενά του Ορμούζ δεν είναι κλειστά λόγω διαφωνιών μεταξύ του Ιράν και του Ομάν. Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται σε κρίση λόγω της στρατιωτικής επιθετικότητας των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος», ανέφερε ακόμα.



Κατά τον ίδιο, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν «δεν είναι απλώς ένας πόλεμος εναντίον μιας χώρας», αλλά «πρόκειται για πόλεμο εναντίον ολόκληρης της περιοχής και εναντίον της ασφάλειας όλων των χωρών της περιοχής».



«Κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε μηνών, διαπιστώσαμε από πρώτο χέρι ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή και η χρήση του εδάφους και εγκαταστάσεων των χωρών στο νότιο άκρο του Περσικού Κόλπου έχουν επιδεινώσει την ανασφάλεια και την αστάθεια για όλες τις χώρες της περιοχής. Επομένως, είναι φυσικό οι χώρες της περιοχής να επιθυμούν να καταβάλουν προσπάθειες για να αποτρέψουν την κλιμάκωση αυτής της κατάστασης», ανέφερε επίσης.



Για την Υεμένη, υποστήριξε πως το πρόβλημα αφορά «την ίδια την χώρα».



«Έχουμε ήδη πει ότι το ζήτημα της Υεμένης πρέπει να επιλυθεί μέσω διαλόγου», ανέφερε ακόμη προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ και οι «συνεργοί» τους είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την κρίσιμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.