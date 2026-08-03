Ενεργειακή κρίση στην Ουγγαρία: Εν αναμονή να κλείσει ο πυρηνικός σταθμός – «Έρχεται το πιο κρίσιμο πενθήμερο»

Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη στην Ουγγαρία έχει προκαλέσει ενεργειακό έμφραγμα στη χώρα καθώς ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της χώρας υπολειτουργεί.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ προειδοποίησε ότι η Πολωνία αντιμετωπίζει τις «πιο κρίσιμες πέντε ημέρες που έρχονται», καθώς ο πυρηνικός σταθμός της αναμένεται να κλείσει αυτή την εβδομάδα λόγω των ιστορικά χαμηλών επιπέδων νερού στον ποταμό Δούναβη.

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Ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε το πρωί της Δευτέρας (03.08.2026) ότι το εργοαστάσιο Paks, ισχύος 2 γιγαβάτ, θα λειτουργεί με μειωμένη χωρητικότητα μέχρι να κλείσει εντελώς για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, καθώς επίκειται νέο κύμα καύσωνα.

«Αντιμετωπίζουμε τις πιο κρίσιμες πέντε ημέρες που έρχονται», δήλωσε ο κ. Μαγιάρ σε βίντεο στο Facebook. «Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, οι δημόσιες υπηρεσίες μας και εμείς οι ίδιοι θα υποστούμε τεράστια πίεση», και προειδοποιεί πως το εργαοστάσιο Paks, θα μπορούσε να παραμείνει ανενεργή για εβδομάδες.

Το εργοστάσιο, το οποίο χρησιμοποιεί τα νερά του Δούναβη ως ψυκτικό που απαιτείται για την ψύξη των τεσσάρων αντιδραστήρων της, παράγει περίπου το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

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Από την Κυριακή (02.08.2026), λειτουργούσε με λίγο πάνω από το 10% της χωρητικότητάς του, αφού η στάθμη του Δούναβη έπεσε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Μεγάλα τμήματα της Ευρώπης έχουν πληγεί από παρατεταμένη ζέστη και ξηρασία – μειώνοντας τη στάθμη των ποταμών και εγείροντας ανησυχίες για την παροχή νερού, τη μεταφορά ποταμών και την παραγωγή ενέργειας.

Η αρμόδια αρχή ύδρευσης στην Ουγγαρία προέβλεπε ότι η στάθμη του Δούναβη, ο οποίος ρέει από τη Γερμανία προς τη Μαύρη Θάλασσα, θα μειωθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες.