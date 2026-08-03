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Ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Κλέιτον, νέος επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών

Ο Κλέιτον θα διαδεχθεί την Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία παραιτήθηκε τον Ιούνιο έπειτα από σύντομη θητεία
Τζέι Κλέιτον
Ο Τζέι Κλέιτον / REUTERS / Φωτογραφία Nathan Howard
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Ο Τζέι Κλέιτον ορκίστηκε τη Δευτέρα (03.08.2026) νέος διευθυντής εθνικών πληροφοριών (DNI) των ΗΠΑ, έπειτα από μια θυελλώδη ακρόασή του στη Γερουσία, κατά την οποία αρνήθηκε να παραδεχθεί ευθέως ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο Κλέιτον θα διαδεχθεί στην αρχηγία των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία παραιτήθηκε τον Ιούνιο, έπειτα από σύντομη θητεία κατά την οποία συγκρούστηκε κατ’ επανάληψη με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, καθώς την κατηγορούσαν ότι προωθούσε την πολιτική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ και προωθούσε ισχυρισμούς που έχουν διαψευσθεί περί εκλογικής νοθείας.

«Η ασφάλεια και η προστασία του αμερικανικού λαού θα μας καθοδηγούν και θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι ο αμερικανικός λαός έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Κοινότητα Πληροφοριών (IC) μέσω της κατάλληλης εποπτείας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας», ανέφερε ο Κλέιτον σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών.

«Αυτό περιλαμβάνει την εγγύηση ότι το ζωτικό έργο της κοινότητας πληροφοριών μας δεν θα εργαλειοποιηθεί ποτέ για πολιτικά κίνητρα», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας έναν όρο που έχουν υιοθετήσει ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του υπονοώντας ότι οι προηγούενες κυβερνήσεις καταχράστηκαν την εξουσία τους για να τον στοχοποιήσουν.

Την περασμένη εβδομάδα οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία επικύρωσαν τον διορισμό του Κλέιτον παρά τις αντιδράσεις των Δημοκρατικών που τον επέκριναν επειδή αρνήθηκε κατ’ επανάληψη να παραδεχτεί ότι ο Τραμπ ηττήθηκε το 2020 από τον Τζο Μπάιντεν.

Ο Κλέιτον, που ήταν στο παρελθόν εισαγγελέας της νότιας περιφέρειας της Νέας Υόρκης, θα επιβλέπει στο εξής 18 υπηρεσίες πληροφοριών.

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