Ρωσία: «Περιμένουμε απάντηση των ΗΠΑ για την ανανέωση της Συνθήκης New START για τα πυρηνικά όπλα»

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διαθέτουν συνολικά πάνω από 10.000 πυρηνικές κεφαλές, ήτοι το 87% του παγκοσμίου αποθέματος πυρηνικών όπλων
Εκτόξευση ρωσικού διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Sarmat
Εκτόξευση ρωσικού διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Sarmat / Russian Defence Ministry / Handout via REUTERS

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το μέλλον της συνθήκης που έχουν υπογράψει ΗΠΑ και Ρωσία, γνωστή και ως New START, (New Strategic Arms Reduction Treaty)  για τον έλεγχο στρατιωτικών εξοπλισμών και ανεπτυγμένων στρατηγικών πυρηνικών όπλων.

Η ισχύς αυτής της συνθήκης λήγει στις 5 Φεβρουαρίου 2026 και ορίζει ανώτατο όριο στον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύσσουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, όπως και στην ανάπτυξη πυραύλων εδάφους και εκτοξευόμενων από υποβρύχια, καθώς και βομβαρδιστικών αεροσκαφών που μπορούν να τις φέρουν.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (10.12.2025) ότι εξακολουθεί να περιμένει επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ για την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίσουν από κοινού να τηρούν την συνθήκη New START.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Πούτιν πρότεινε να τηρήσουν οικειοθελώς για έναν χρόνο τα όρια που θέτει η συνθήκη, η οποία είναι η μοναδική τέτοιου είδους πυρηνική συμφωνία που είναι σε ισχύ. Ο Τραμπ δήλωσε τον Οκτώβριο του 2025 ότι αυτό ακούγεται «σαν καλή ιδέα».

«Έχουμε λιγότερες από 100 ημέρες προτού εκπνεύσει η New START», σημείωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού.

«Περιμένουμε μια απάντηση», πρόσθεσε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στη διάρκεια επίσκεψής του στο Ανόι. Η πρόταση της Μόσχας συνιστά ευκαιρία για να σταματήσει η «καταστροφική τάση» που υπάρχει επί του παρόντος στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων σε κίνδυνο

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διαθέτουν συνολικά πάνω από 10.000 πυρηνικές κεφαλές, ήτοι το 87% του παγκοσμίου αποθέματος πυρηνικών όπλων.

Η Κίνα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη με περίπου 600 πυρηνικές κεφαλές, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (Federation of American Scientists).

Οι συνθήκες για τον έλεγχο των όπλων, που έχουν συναφθεί ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον, προέκυψαν λόγω του φόβου πυρηνικού πολέμου μετά την Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα το 1962.

Η μεγαλύτερη διαφάνεια για το οπλοστάσιο του αντιπάλου αποσκοπούσε στη μείωση του περιθωρίου παρεξηγήσεων και στην επιβράδυνση της κούρσας εξοπλισμών.

Με το βλέμμα στο πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας

Σήμερα, με όλες τις μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις να επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν τα οπλοστάσιά τους, και τη Ρωσία και τη Δύση να βρίσκονται σε στρατηγική αντιπαράθεση για πάνω από μια δεκαετία, μεταξύ άλλων σχετικά με τη διεύρυνση του NATO και τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, οι συνθήκες έχουν σχεδόν όλες καταρρεύσει και κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη.

Στη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να «εγκαθιδρυθεί εκ νέου στρατηγική σταθερότητα με τη Ρωσία» εννοώντας την επανέναρξη συνομιλιών για τον έλεγχο των στρατηγικών πυρηνικών όπλων.

Η Ρόουζ Γκότεμουλερ, η οποία ήταν επικεφαλής των διαπραγματευτών των ΗΠΑ για τη New START, σημείωσε σε άρθρο για την Ένωση Ελέγχου των Όπλων (The Arms Control Association)πριν λίγες ημέρες ότι θα ήταν ωφέλιμο για την Ουάσινγκτον να εφαρμόσει τη συνθήκη μαζί με τη Μόσχα.

«Για τις ΗΠΑ, το όφελος αυτής της κίνησης θα ήταν να κερδίσει περισσότερο χρόνο για να αποφασίσει τι να κάνει για τη συνεχιζόμενη κινεζική ανάπτυξη χωρίς να πρέπει να ανησυχεί ταυτοχρόνως για νέες ρωσικές αναπτύξεις», επισήμανε η Γκότεμουλερ.

