Ρωσία: Περιορισμοί στις κλήσεις μέσω Telegram και WhatsApp

Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας, Roskomnadzor, ανακοίνωσε την Τετάρτη (13.08.2025) μέτρα που περιορίζουν ορισμένες λειτουργίες κλήσεων στις εφαρμογές μηνυμάτων Telegram και WhatsApp, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νόμο που επιτρέπει την ανάπτυξη μιας κρατικά υποστηριζόμενης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, ενσωματωμένης σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Στόχος, η μείωση της εξάρτησης της χώρας από ξένες πλατφόρμες όπως το WhatsApp και το Telegram.

Η Ρωσία επιδιώκει εδώ και χρόνια να ενισχύσει αυτό που αποκαλεί «ψηφιακή κυριαρχία», αναπτύσσοντας εγχώριες υπηρεσίες. Η στρατηγική αυτή εντάθηκε μετά την αποχώρηση αρκετών δυτικών εταιρειών από τη ρωσική αγορά, έπειτα από την εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη Roskomnadzor, οι περιορισμοί αυτοί στοχεύουν στον περιορισμό της χρήσης των κλήσεων από «εγκληματίες» μέσω αυτών των ξένων υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων. Η αρχή διαβεβαιώνει ότι καμία άλλη λειτουργία των δύο εφαρμογών δεν επηρεάζεται.

Η Roskomnadzor κατηγορεί επίσης τις εταιρείες που διαχειρίζονται το Telegram και το WhatsApp ότι αγνόησαν επανειλημμένα αιτήματα για την αποτροπή χρήσης των πλατφορμών τους σε δραστηριότητες όπως ο εκβιασμός και η τρομοκρατία.

Εκπρόσωποι της Meta, ιδιοκτήτριας του WhatsApp και του Telegram, δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό της ανακοίνωσης.