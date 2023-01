Ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι μεταφέρθηκε στις 31 Δεκεμβρίου σε κελί τιμωρίας για 10η φορά, στην αποικία κρατουμένων αυστηρού καθεστώτος στην περιοχή Βλαντίμιρ, που βρίσκεται 200 χιλιόμετρα από τη Μόσχα και κατ’ αυτόν τον τρόπο υποδέχθηκε το 2023 στην απομόνωση.

Η είδηση δημοσιεύθηκε σήμερα 9 Ιανουαρίου εξ ονόματος του Ναβάλνι σε ανάρτηση στους λογαριασμούς που διαθέτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, η διοίκηση των φυλακών θεώρησε ως παράβαση το γεγονός ότι ο Ναβάλνι πήγε να πλυθεί στις 5.24 το πρωί και όχι σύμφωνα με τον κανονισμό των φυλακών που λέει ότι οι κρατούμενοι πρέπει να πλένονται στις 06.00 ακριβώς και αποφάσισε να τον βάλει στην απομόνωση για 15 μέρες.

«Και έτσι κατέστρεψαν τα σχέδιά μου να περάσω μια υπέροχη Πρωτοχρονιά με ένα πακέτο πατατάκια και μια κονσέρβα σάουρα (ψάρι) που είχα βάλει στην άκρη», έγραψε ο Αλεξέι Ναβάλνι.

1/9 I did manage to earn my tenth term in the punishment cell in the last year after all. My prison goons actually bothered enough to convene their commission on the weekend of December 31 especially for me.