Πυρ άνοιξε ένας ένοπλος σε ένα πανεπιστήμιο της πόλης Περμ στην Ρωσία, και συγκεκριμένα στην Σιβηρία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν 5 νεκροί και 2 τραυματίες. Νεκρός είναι και ο δράστης από τα πυρά της αστυνομίας.

Η Υπηρεσία Τύπου του πανεπιστημίου ανάφερε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη διάρκεια του περιστατικού.

Το πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι κάποιοι φοιτητές και καθηγητές είχαν κλειδωθεί μέσα στις τάξεις.

Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει ανθρώπους να πηδάνε από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου για να γλιτώσουν.

#BREAKING : Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman More: https://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/bZYNG177yM

another angle of the same building at Perm State University; students jumping out of windows. (video from @bazabazon) pic.twitter.com/AvLm1OFg44