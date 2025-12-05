Ρωσία: Σύμβουλος του Κρεμλίνου λέει ότι ο Πούτιν και ο Αμερικανός απεσταλμένος Γουίτκοφ «καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο χωρίς να μιλούν»

Ο βασικός διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου στη Ρωσία, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε την Παρασκευή (05.12.2025) ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έχουν πλέον φτάσει σε τέτοιο επίπεδο κατανόησης, ώστε οι συναντήσεις τους πραγματοποιούνται σε μια ατμόσφαιρα «πραγματικά φιλική».

Όπως είπε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Στίβ Γουίτκοφ «καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο χωρίς να χρειάζεται να πουν πολλά», για τις συζητήσεις στη Ρωσία.

Ο Ουσακόφ, ο οποίος μίλησε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ενώ ο Πούτιν πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Ινδία, υπογράμμισε επίσης ότι η συμμετοχή του Τζάρεντ Κούσνερ —γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ— στη συνάντηση της Τρίτης στο Κρεμλίνο πρόσθεσε «μια πιο συστηματική διάσταση» στις συνομιλίες.

Συνάντηση πέντε ωρών για το αμερικανικό σχέδιο

Ο Πούτιν συναντήθηκε για πέντε ώρες με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ στο Κρεμλίνο, σε συνομιλίες που επικεντρώθηκαν στο αμερικανικό σχέδιο για πιθανή διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας εισβολή το 2022. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τις συζητήσεις «πολύ χρήσιμες».

Στα σχόλιά του, ο Ουσακόφ τόνισε ότι η παρουσία του Κούσνερ έγινε «την κατάλληλη στιγμή». Εκτίμησε μάλιστα ότι εάν υπάρξει κάποιο γραπτό σχέδιο που θα περιγράφει μια μελλοντική πολιτική λύση, «ο Κούσνερ θα έχει συντάξει μεγάλο μέρος του».

Παράλληλες επαφές με το Κίεβο

Ο Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε επίσης την Πέμπτη στη Φλόριντα με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, και, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες, επρόκειτο να τον συναντήσει εκ νέου την Παρασκευή.

Δεν έχει προς το παρόν διευκρινιστεί εάν ο Τζάρεντ Κούσνερ συμμετέχει και σε αυτές τις συναντήσεις με την ουκρανική πλευρά.