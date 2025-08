Ρωσία: Συνελήφθησαν δύο Ρωσίδες influencers που βγαλαν βίντεο TikTok μπροστά σε φλεγόμενο διυλιστήριο μετά από ουκρανική επίθεση

Δύο νεαρές influencers από τη Ρωσία συνελήφθησαν μετά τη δημοσίευση βίντεο στο TikTok, στο οποίο φαίνονται να ποζάρουν μπροστά σε φλεγόμενο διυλιστήριο στο Σότσι, λίγη ώρα μετά από επίθεση ουκρανικών drones, αναφέρει τη The Sun.

Οι influencers Ντάσα Βλαντιμίροβα (21 ετών) και Καρίνα Εβγκενίεβα (19 ετών) εμφανίζονται να τραβούν βίντεο με μουσική του Ρώσου ράπερ Endshpil, ενώ πίσω τους καίγεται εγκατάσταση της εταιρείας Rosneft-Kubannefteprodukt, που φέρεται να έχει δεσμούς με τον στρατό στη Ρωσία.

Στο βίντεο συμμετέχει και ένας άνδρας, του οποίου η ταυτότητα και η τύχη παραμένουν άγνωστες.

