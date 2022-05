Τα McDonald’s αποχωρούν οριστικά από τη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας-κολοσσού στο fast food, μετά το κλείσιμο όλων των εστιατορίων της στη Ρωσία από τις αρχές Μαρτίου, ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και το ξέσπασμα του πολέμου.

Πιο συγκεκριμένα, τα McDonald’s ανακοίνωσαν ότι εγκαταλείπουν τη Ρωσία και ότι θέτουν όλες τις δραστηριότητές τους προς πώληση. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Κρις Κεμπίνσκι, δήλωσε ότι «είμαστε προσηλωμένοι στη παγκόσμιά μας κοινότητα και οφείλουμε να παραμείνουμε αμετακίνητοι σε ό,τι αφορά τις αξίες μας».

«Ο σεβασμός των αξιών μας σημαίνει ότι δεν μπορούμε πλέον να κρατήσουμε πλέον τις Αψίδες (το λογότυπο των McDonald’s)», στη Ρωσία, πρόσθεσε ο CEO της εταιρείας, σηματοδοτώντας το τέλος μιας παρουσίας 30 και πλέον χρόνων στη χώρα, με 850 εστιατόρια και 62.000 υπαλλήλους.

Οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές, με τον κόσμο να σχηματίζει ουρές για να πάρει φαγητό από τα McDonald’s για μια τελευταία φορά ενώ υπήρχαν και αυτοί που αλυσοδέθηκαν στις εισόδους των καταστημάτων, ως μορφή διαμαρτυρίας.

Η εταιρία είχε ανακοινώσει το προσωρινό κλείσιμο όλων των εστιατορίων της και την αναστολή των δραστηριοτήτων της στη χώρα στις 8 Μαρτίου, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων πολυεθνικών που είχαν ήδη λάβει τις αποστάσεις τους από τη Μόσχα.

