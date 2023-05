Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν drones την ώρα που τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προσέγγιζαν το διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσαν σήμερα (28.5.2023) τοπικοί αξιωματούχοι.

«Ορισμένα drones προσπάθησαν να προσεγγίσουν την περιοχή του διυλιστηρίου Ίλσκι στο Κρασνοντάρ Κράι», ανέφεραν Ρώσοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ανάρτησή τους στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Όλα τα drones εξουδετερώθηκαν, η υποδομή των εγκαταστάσεων δεν υπέστη ζημιές», πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι της Ρωσίας.

Οι Ρώσοι, πάντως, δεν διευκρίνησαν ποιος εξαπέλυσε την επίθεση στο Κρασνοντάρ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητες πηγές.

Alleged moment of impact from a strike on #Ilsky oil refinery in the #Krasnodar . #UkraineRussiaWar️ pic.twitter.com/Y8pDQmiwBj

Footage of two unidentified drones waking up the residents of Russian Krasnodar this morning. pic.twitter.com/n1vstsv7Sk