Τεράστια πυρκαγιά μαίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη νήσο Σαχαλίνη της Ρωσίας, με τον πυκνό καπνό να είναι ορατός από απόσταση χιλιομέτρων.

Η Σαχαλίνη είναι νησί στο Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, βόρεια της Ιαπωνίας.

Έχει έκταση 72.492 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ανήκει στην ομώνυμη περιφέρεια.

Russian Far East: Fire at GRES-2 Power plant in Sakhalin this morning https://t.co/MCXAhppxse pic.twitter.com/40eCBCsTiF
April 30, 2022

Η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας και είναι δύσκολο να ελεγχθεί λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν στις αποθήκες της.

A major fire broke out at #Sakhalin's GRES-2 Power Station near the village of Ilyinskoe in #Tomarinsky District, #Russia. pic.twitter.com/qyEFl6asm0 — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2022

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Πάντως σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η ηλεκτροδότηση στο νησί των περίπου 600.000 κατοίκων δεν έχει προς το παρόν διακοπεί.