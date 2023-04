Το κορίτσι στην Ρωσία το οποίο στάλθηκε σε κέντρο φιλοξενίας παιδιών αφού ζωγράφισε μια αντιπολεμική ζωγραφιά και ο πατέρας της καταδικάσθηκε για δυσφήμηση των ενόπλων δυνάμεων, βγήκε από το ορφανοτροφείο, καθώς το πήρε η μητέρα του.

Ώρες πριν αρχίσει μια ακροαματική συνεδρίαση δικαστηρίου για τα γονικά δικαιώματα του πατέρα του παιδιού, η επίτροπος της Ρωσίας για τα δικαιώματα των παιδιών δήλωσε πως μίλησε με τη μητέρα του κοριτσιού, η οποία το παρέλαβε από την κοινωνική πρόνοια.

Ο πατέρας της, ο Αλεξέι Μοσκαλιόφ, επικεφαλής μονογονεϊκής οικογένειας, καταδικάσθηκε για δυσφήμηση των ενόπλων δυνάμεων και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών, με αποτέλεσμα η κόρη του Μαρία ή Μάσα, όπως είναι το υποκοριστικό της, να βρεθεί στα χέρια του κράτους, καθώς η μητέρα της δεν ζει εδώ και χρόνια με την οικογένεια.

Η Επίτροπος για τα Δικαιώματα των Παιδιών Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα δήλωσε πως μιλησε με το κορίτσι και με τη μητέρα του, την Όλγα.

«Η Μάσα δεν ήθελε αρχικά να πάει στη μητέρα της και η γνώμη της απαιτείται από το νόμο να ληφθεί υπόψη. Τώρα η θέση της άλλαξε – μου το είπε η ίδια στο τηλέφωνο», δήλωσε η Λβόβα-Μπέλοβα.

«Η Όλγα πήρε ήδη την Μάσα από το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας», δήλωσε. «Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για τη μαμά και την κόρη».

