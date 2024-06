Ρωσία: Υποστηρικτές του ISIS κρατούν ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακή στο Ροστόφ

Συναγερμός έχει σημάνει σε φυλακή στο Ροστόφ της Ρωσίας όπου υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους έχουν πιάσει ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα έξι κρατούμενοι, ορισμένοι με διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, έπιασαν ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε ένα κέντρο προσωρινής κράτησης στη νότια περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας και ζητούν ελεύθερη διέλευση σε διαπραγματεύσεις με τις αρχές, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Οι άνδρες, μεταξύ των οποίων ορισμένοι είναι ήδη καταδικασμένοι για τρομοκρατικά εγκλήματα, έσπασαν τα κάγκελα ενός παραθύρου στο κελί τους και μπήκαν σε ένα δωμάτιο φρουρών όπου έπιασαν ομήρους τουλάχιστον δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ανέφερε το Baza, ένα κανάλι στο Telegram.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους κρατούμενους κατηγορούνται για εγκλήματα τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης δεσμών με το Ισλαμικό Κράτος, που είχε αναλάβει την ευθύνη για μια θανατηφόρα επίθεση σε μια αίθουσα συναυλιών της Μόσχας τον Μάρτιο.

Η Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι δύο εργαζόμενοι ενός κέντρου προφυλάκισης στο Ροστόφ πιάστηκαν όμηροι.

