Ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο: Τέσσερις νεκροί, τρία παιδιά ανάμεσα τους

Νέο σφοδρό χτύπημα της Ρωσίας στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην Ουκρανία σκότωσε τρία μικρά παιδιά, δύο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών, και έναν 34χρονο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν» όταν επλήγη σπίτι στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα Ρωσίας και Ουκρανίας, σημείωσε η πηγή αυτή, εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.

Ακόμη, ο Σινεχούμποφ έκανε λόγο για 35χρονη έγκυο που διασώθηκε τραυματισμένη.

Ήδη τη Δευτέρα (09.02.2026), γυναίκα και δεκάχρονο παιδί έχασαν τη ζωή τους στην ίδια κοινότητα. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν κάθε βράδυ πλήγματα στην Ουκρανία και συχνά χάνουν τη ζωή τους άμαχοι.

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής παρακολούθησης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ στην Ουκρανία, που είδε το φως της δημοσιότητας στις αρχές Ιανουαρίου, το 2025 ήταν η «πιο φονική» χρονιά από την πρώτη χρονιά της ρωσικής εισβολής το 2022, με πάνω από 2.500 άμαχους νεκρούς. Από την 24η Φεβρουαρίου 2022, ο ΟΗΕ καταμετρά σχεδόν 15.000 ουκρανούς άμαχους νεκρούς και άλλους 40.600 τραυματίες.

Οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ συνεδριάζουν σήμερα το απόγευμα (11.02.2026) στις Βρυξέλλες με βασικό θέμα συζήτησης το Ουκρανικό. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας, θα συμμετάσχει ο νέος υπουργός ‘Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ, ο οποίος θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τις πιο επείγουσες στρατιωτικές ανάγκες της χώρας του.

«Οι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν το δάνειο των 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία, με τα δύο τρίτα του ποσού να κατευθύνονται στην αμυντική ενίσχυση της χώρας και την πρώτη εκταμίευση να προγραμματίζεται για τον Απρίλιο», σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο. Σήμερα, εξάλλου, πραγματοποιείται και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για το πακέτο των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με τη διαδικασία να έχει επισπευσθεί και την έγκριση να θεωρείται δεδομένη.