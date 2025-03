Ρωσική επίθεση με πυραύλους στη γενέτειρα του Ζελένσκι – Χτυπήθηκαν πολυκατοικίες και εστιατόριο

Πύραυλοι από τη Ρωσία έπληξαν μια κατοικημένη περιοχή στην πόλη Κρίβι Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο Σέρχιι Λίσακ ανάρτησε στο κανάλι του στο Telegram μια φωτογραφία που δείχνει τις ζημιές σε ένα κτίριο όπου στεγάζονταν επιχειρήσεις στην πόλη Κρίβι Ριχ στην Ουκρανία, από τους πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία.

Ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια επειδή υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί το πλήγμα στην ίδια περιοχή, μια τακτική που ακολουθούν συχνά οι ρωσικές δυνάμεις.

Russian ballistic strike on a residential area in Kryvyi Rih.



Eight people injured, and the number is likely to grow. A local landmark restaurant destroyed, three residential buildings damaged – local authorities.



Russia continues terrorizing Ukrainian civilians. pic.twitter.com/FkY6GaHjAV