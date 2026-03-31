Ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Κριμαία, 29 νεκροί

Μεταγωγικό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από την προσαρτημένη από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας. Αποτέλεσμα είναι να χάσουν τη ζωή τους οι 29 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.

Όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πηγή του στο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, η επαφή με το αεροσκάφος Αντόνοφ An-26 χάθηκε περίπου στις 6 χθες (31.03.2026) το απόγευμα, ώρα Μόσχας και Αθήνας.

Ερευνητές του υπουργείου Άμυνας εργάζονται στον τόπο της συντριβής, σημείωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Στα θύματα συγκαταλέγονται τα 6 μέλη του πληρώματος και οι 23 επιβάτες, πάντα κατά την πηγή του TASS στο υπουργείο Άμυνας.

Ακόμη, σύμφωνα με το πρακτορείο, δεν διαπιστώθηκε ότι το αεροσκάφος είχε χτυπηθεί από ουκρανικό αντιαεροπορικό σύστημα.

Το επικρατέστερο σενάριο, με βάση τα πρώτα στοιχεία στην έρευνα που διενεργείται, είναι πως υπέστη τεχνική βλάβη.