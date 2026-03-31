Κόσμος

Ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Κριμαία, 29 νεκροί

Σύμφωνα με τη Μόσχα, αιτία της συντριβής του αεροσκάφους Αντόνοφ είναι τεχνική βλάβη και δεν καταρρίφθηκε από τους Ουκρανούς
Ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος
Μεταγωγικό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από την προσαρτημένη από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας. Αποτέλεσμα είναι να χάσουν τη ζωή τους οι 29 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.

Όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πηγή του στο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, η επαφή με το αεροσκάφος Αντόνοφ An-26 χάθηκε περίπου στις 6 χθες (31.03.2026) το απόγευμα, ώρα Μόσχας και Αθήνας.

Ερευνητές του υπουργείου Άμυνας εργάζονται στον τόπο της συντριβής, σημείωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Στα θύματα συγκαταλέγονται τα 6 μέλη του πληρώματος και οι 23 επιβάτες, πάντα κατά την πηγή του TASS στο υπουργείο Άμυνας.

Ακόμη, σύμφωνα με το πρακτορείο, δεν διαπιστώθηκε ότι το αεροσκάφος είχε χτυπηθεί από ουκρανικό αντιαεροπορικό σύστημα.

Το επικρατέστερο σενάριο, με βάση τα πρώτα στοιχεία στην έρευνα που διενεργείται, είναι πως υπέστη τεχνική βλάβη.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Διακινητής «αρχιτέκτονας» δημιούργησε μεγάλο «ναρκο-τούνελ» για τη μεταφορά χασίς από το Μαρόκο στην Ισπανία - Δείτε εικόνες
Εικόνες από το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών δείχνουν μια «πολύπλοκη υπόγεια υποδομή», μέσω της οποίας μπορούσαν να διακινούνται λαθραία έως και δύο τόνοι χασίς κάθε εβδομάδα από το Μαρόκο στην ανεξάρτητη πόλη Θέουτα
Ισπανία
Σάλος με τον σύζυγο της Κρίστι Νοέμ: Δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες του με γυναικεία ρούχα και ψεύτικο στήθος
Οι φωτογραφίες δείχνουν τον σύζυγο της πρώην υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, ντυμένο με ροζ σορτς και εφαρμοστό crop top στο χρώμα του δέρματος, και τεράστια ψεύτικα στήθη
Ο σύζυγος της Κρίστι Νοέλ
Κοινή ανακοίνωση ΥΠΕΞ για Μέση Ανατολή: «Καταδικάζουμε τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, καλούμε σε διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ»
«Καλούμε το Ισραήλ να αποφύγει την περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης, μεταξύ άλλων μέσω χερσαίας επιχείρησης στο λιβανικό έδαφος» αναφέρεται στην δήλωση
Λίβανος
Δημοσιογράφος απήχθη στη Βαγδάτη - Συνελήφθη ένας ύποπτος
Το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ ανέφερε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων υπόπτων και την απελευθέρωσή της δημοσιογράφου, ενώ θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον όλων των εμπλεκομένων
Ένας αστυνομικός στέκεται φρουρός καθώς πολίτες, εγκαταλείπουν το Ιράκ μέσω της συνοριακής διάβασης Καράμε με την Ιορδανία, μετά το κλείσιμο των αεροδρομίων στο Ιράκ λόγω της κλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων, εν μέσω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν
Νετανιάχου για Ιράν: Αργά ή γρήγορα, το καθεστώς θα πέσει – Βομβαρδισμοί στη Βηρυτό, σειρήνες στο Ισραήλ – Πάνω από 20 ρουκέτες εκτόξευσε η Χεζμπολάχ
Χάος και πάλι στη Βηρυτό με ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Το Ιράν απειλεί να στοχοποιήσει αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες και καλεί σε εκκενώσεις
Επίθεση στο Ισραήλ 10
