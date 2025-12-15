Ρωσικό υποβρύχιο χτυπήθηκε από ουκρανικό υποβρύχιο drone «καμικάζι» στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ

Ένα από τα πιο σημαντικά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου πέτυχαν σήμερα (15.12.2025) οι ουκρανικές δυνάμεις αφού κατάφεραν να πλήξουν με θαλάσσιο drone «καμικάζι» ένα ρωσικό υποβρύχιο.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (SBU) της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν ένα ρωσικό υποβρύχιο κλάσης Kilo στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, μετά την πρώτη τέτοια επίθεση από υποβρύχιο drone «καμικάζι» Sea Baby.

Το υποβρύχιο ήταν εξοπλισμένο με τέσσερις εκτοξευτές πυραύλων κρουζ Kalibr που χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία για επιθέσεις κατά ουκρανικού εδάφους.

Η επιχείρηση διεξήχθη από κοινού από την 13η Κύρια Διεύθυνση Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας της SBU και το Ουκρανικό Ναυτικό.

First Combat Use of Underwater Kamikaze Drones: Russian Kilo class Submarine Disabled in Novorossiysk



The Security Service of Ukraine (SSU) has carried out a special operation in the port of Novorossiysk, marking the first-ever combat use of underwater kamikaze drones.



Ένα υποβρύχιο κλάσης Varshavyanka εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Λόγω των διεθνών κυρώσεων, η κατασκευή ενός τέτοιου υποβρυχίου σήμερα θα μπορούσε να κοστίσει έως και 500 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Το υποβρύχιο είχε σταθμεύσει στο Νοβοροσίσκ μετά από προηγούμενες επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη Sea Baby που ανάγκασαν ρωσικά ναυτικά μέσα να εγκαταλείψουν τον κόλπο της Σεβαστούπολης στην προσωρινά κατεχόμενη Κριμαία.

Την ίδια ώρα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε μια μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στην νότια ρωσική πόλη Αστραχάν και μία μονάδα παραγωγής καυσίμων για πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ.

Σε ανακοίνωση του το γενικό επιτελείο του στρατού αναφέρει ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στη μονάδα του Αστραχάν. Ο επικεφαλής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι πιλότοι του έπληξαν την μονάδα Κάμενσκι που παράγει μεταξύ άλλων καύσιμα για τους πυραύλους τύπου Iskander και Kinzhal.

