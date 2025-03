Ρώσοι στρατιώτες αιφνιδίασαν τους Ουκρανούς στη Σούτζα περπατώντας μέσα από αγωγό φυσικού αερίου

Τα ουκρανικα στρατεύματα που βρίσκονται στο Κουρσκ αιφνιδίασε η Ρωσία με τις ειδικές στρατιωτικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν ένα μεγάλο αγωγό φυσικού αερίου για να πλησιάσουν την περιοχή.

Οι Ρώσοι σχεδίασαν με μεγάλη προσοχή την επίθεσή τους στις ουκρανικές δυνάμεις κοντά στην πόλη Σούτζα από τη δυτική ρωσική περιοχή Κουρσκ, πετυχαίνοντας απόλυτα τον στόχο τους, όπως υποστηρίζουν. Ο αγωγός φυσικού αερίου ήταν το μέσο το οποίο τους βοήθησε να φτάσουν εκεί χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς.

Η Ρωσία έχει βάλει ως βασικό στόχο την απομάκρυνση των Ουκρανών από την περιοχή του Κουρσκ, ώστε να αφαιρέσουν το όποιο διαπραγματευτικό χαρτί έχει στα χέρια του το Κίεβο, ενόψει και της διαδικασίαςδιαπραγμάτευσης που έχει ξεκινήσει στο παρασκήνιο και αναμένεται να πάρει επίσημη μορφή τα επόμενα 24ωρα.

Να σημειωθεί ότι χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες κατέλαβαν περίπου 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιοχής Κουρσκ της Ρωσίας τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

