Ρουμανία: Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη μετά από νέα παραβίαση του εναέριου χώρου από ρωσικό drone

Πρόκειται για τη δεύτερη παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας μέσα σε δύο μέρες
drone
REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo

Στην αντεπίθεση πέρασε σήμερα (26/2/2026) η Ρουμανία αφού σήκωσε μαχητικά αεροσκάφη όταν ένα drone παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια μιας ρωσικής επίθεσης σε υποδομές της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Αυτή μάλιστα πρόκειται για τη δεύτερη παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας με drone σε ισάριθμες ημέρες.

Η Ρουμανία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει δει επανειλημμένα drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και θραύσματα να πέφτουν στο έδαφός της από τότε που η Ρωσία άρχισε να επιτίθεται στα λιμάνια του Κιέβου κατά μήκος του ποταμού Δούναβη.

