Ρουμανία: Drone της Ρωσίας χτύπησε πολυκατοικία – 2 τραυματίες

Αν και από την αρχή του πολέμου ρωσικά drones έχουν εισβάλλει αρκετές φορές στη Ρουμανία, αυτή είναι η πρώτη φορά που πλήττεται κατοικημένο κτίριο
ISU Galati/Handout via REUTERS
Σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια της νύχτας (29.05.2026) στη Ρουμανία, καθώς οι αρχές καταγγέλλουν πως drone της Ρωσίας χτύπησε πολυκατοικία στα εδάφη της, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στον Δούναβη.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι ελαφριά, στην πόλη Γκαλάτσι. Αν και από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, drones της Ρωσίας έχουν εισβάλλει αρκετές φορές στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, αυτή είναι η πρώτη φορά που ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πλήττει κατοικημένο κτίριο στην χώρα.

«Τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, η Ρωσία ξανάρχισε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία. Ένα από τα drones αυτά διείσδυσε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, παρακολουθήθηκε από ραντάρ ως το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτσι, κατόπιν συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν εντοπίστηκαν drones κοντά στον ρουμανικό εναέριο χώρο, δυο καταδιωκτικά F-16 απογειώθηκαν κατεπειγόντως από την αεροπορική βάση στο Φετέστι (ανατολικά), και τους δόθηκε πράσινο φως να «εμπλακούν» εναντίον των «στόχων».

Οι ρουμάνικες υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν ότι το ρωσικό drone ανατινάχτηκε και δυο ένοικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά, πάντως μπόρεσαν να βγουν από το διαμέρισμα και τους προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου για εκδορές.

Στην Ουκρανία, κηρύχτηκε συναγερμός σε όλη την επικράτεια τη νύχτα, ενόψει νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

