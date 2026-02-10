Ρουμανία: Νέο τροχαίο δυστύχημα στον «δρόμο του θανάτου» που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ – Ξεκληρίστηκε μια οικογένεια

Μια ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN 6 στην Ρουμανία, τον ίδιο δρόμο που έχασαν τη ζωή τους οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ τον περασμένο μήνα. Αυτή τη φορά στο τροχαίο έχασε τη ζωή της μία ολόκληρη οικογένεια, όταν ένα φορτηγό βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και διέλυσε το όχημα που επέβαινε ένας άνδρας με τα δύο παιδιά του.

Το νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (8/2/2026) στη Ρουμανία, και έχασαν τη ζωή τους δύο παιδιά ηλικίας 13 και 16 ετών και ο πατέρας τους. Σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, o οδηγός ενός φορτηγού μπήκε στην αντίθετη κατεύθυνση και χτύπησε το όχημα.

Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν νεκροί τρεις επιβαίνοντες (ο 58χρονος οδηγός και δύο παιδιά 16 και 13 ετών), ενώ ο οδηγός του φορτηγού έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από πλήρωμα της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Ο δρόμος που έγινε το τροχαίο χθες χαρακτηρίζεται από τους Ρουμάνους ως καρμανιόλα ή αλλιώς ο «δρόμος του θανάτου». Ο Drumul Național 6 (DN6) είναι ένας από τους κύριους εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας και συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat, συνεχίζοντας προς την Ουγγαρία και τη Σερβία.

Διασχίζει σημαντικές πόλεις όπως Αλεξάνδρεια, Καρακάλ, Κραϊόβα, Ντρομπέτα-Τουρνου Σεβερίν, Καρανσέμπες, Λουγκόι και Τιμισοάρα. Παρά τη σημασία του ως κύριος διεθνής άξονας, ο DN6 έχει κερδίσει τη μαύρη φήμη του «drumul morții» (δρόμος του θανάτου) στη Ρουμανία.

Υπενθυμίζεται ότι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά στις 27 Ιανουαρίου 2026, όταν το βαν με το οποίο ταξίδευαν προς τη Γαλλία συγκρούστηκε βίαια με φορτηγό, κοντά στο Λουγκόζ, στην κομητεία Τιμίς.