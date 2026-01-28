Ρούμπιο: «Επιστρέφει η διπλωματική παρουσία των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Θα λαμβάνουμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο»

Με γρήγορα αλλά σταθερά βήματα οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις του στην Βενεζουέλα στην «μετά – Μαδούρο» εποχή, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να αποκαλύπτει σήμερα (28.01.2026) ότι θα αυξηθεί η διπλωματική παρουσία της χώρας του.

Μετά την στρατιωτική επιχειρήση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, οι αμερικανικές μυστικές και διπλωματικές υπηρεσίας «προετοιμάζουν το έδαφος» για να αυξήσουν την επιρροή τους και όχι μόνο στην χώρα της Λατινικής Αμερικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε μια ομάδα επί τόπου που αξιολογεί την κατάσταση και πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε μια αμερικανική διπλωματική αποστολή στο εγγύς μέλλον, η οποία θα μας επιτρέψει να λαμβάνουμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και να αλληλεπιδρούμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Παράλληλα, τόνισε πως οι ΗΠΑ έχουν εγκαθιδρύσει μια «γεμάτη σεβασμό και παραγωγική» γραμμή επικοινωνίας με τους προσωρινούς ηγέτες της Βενεζουέλας,

Σημειώνεται ότι το CNN, επικαλούμενο πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων, μετέδωσε χθες (27.01.2026) ότι η CIA εργάζεται αθόρυβα για να εδραιώσει μια μόνιμη παρουσία των ΗΠΑ στο έδαφος της Βενεζουέλας, προωθώντας τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ να ασκήσει τη νέα της επιρροή στο μέλλον της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του την 3η Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια θεαματικής αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας.

Οδηγήθηκε και προφυλακίστηκε στη Νέα Υόρκη, καθώς οι αρχές των ΗΠΑ εννοούν να τον δικάσουν για «διακίνηση ναρκωτικών».

Η ως τότε αντιπρόεδρος του Μαδούρο ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος την 5η Ιανουαρίου 2026, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον εννοεί να «υπαγορεύει» τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Βενεζουέλα «μέχρι νεοτέρας».