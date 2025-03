Ρούμπιο: Ουκρανία και Ρωσία πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις – Έτσι μπορεί να τερματιστεί ο πόλεμος

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μετά την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών της Ομάδας G7 και μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επαφές με την Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε ότι «οι ΗΠΑ είναι συγκρατημένα αισιόδοξες για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός» ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία, κάτι όμως που «δεν είναι εύκολο και απλό».

«Αισθανόμαστε ότι είμαστε μερικά βήματα πιο κοντά στο τέλος του πολέμου αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Θα μάθουμε περισσότερα όταν επιστρέψει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβεν Γουίτκοφ, στην Ουάσινγκτον» είπε ο Ρούμπιο.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν εμπιστεύεται τον Πούτιν, ο ίδιος απέφυγε να απαντήσει, ενώ για την εκεχειρία τόνισε πως: «Το ερώτημα δεν είναι πόσο καιρό θα κρατήσει αλλά το αν κινούμαστε όντως για μια ουσιαστική κατάπαυση του πυρός ή μια τακτική καθυστέρησης».

Έπειτα, υποστήριξε ότι η Ουκρανία προφανώς θα πρέπει να συμφωνήσει στο τι σημαίνει μακροπρόθεσμη ειρήνη και ασφάλεια για την ίδια ενώ αναγνώρισε ότι είναι δύσκολο για το Κίεβο να διαπραγματεύεται ενώ ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη και οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

