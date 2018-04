Royal baby on the way! «Έσπασαν τα νερά» της Κέιτ Μίντλετον!

Γεννητούρια ξανά στο παλάτι! Η Κέιτ Μίντλετον μπήκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (23.04.2018) στο μαιευτήριο για να γεννήσει το τρίτο της παιδί, «καρπό» του έρωτα και του γάμου της με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Το ζευγάρι έχει ήδη δυο παιδιά, τον πρίγκιπα Γεώργιο και την πριγκίπισσα Σάρλοτ. Αν τα… νερά της Κέιτ Μίντλετον είχαν σπάσει νωρίτερα, το νέο βασιλικό μωρό θα μπορούσε να έχει γενέθλια την ίδια μέρα με την προγιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ. Η μονάρχης «έκλεισε» το περασμένο Σάββατο (21.04.2018) τα 92 της χρόνια.

Την είσοδο της Κέιτ Μίντλετον στο μαιευτήριο επιβεβαίωσε και το παλάτι με ανακοίνωσή του: «Η αυτής υψηλότητα δούκισσα του Κέμπριτζ μπήκε στο νοσοκομείο St Mary στο Πάντινγκτον, στο Λονδίνο νωρίτερα το πρωί στα πρώτα στάδια του τοκετού. Η δούκισσα πήγε με αυτοκίνητο από το παλάτι του Κένσινγκτον στην πτέρυγα Λίντο με τον δούκα του Κέμπριτζ».

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.

The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018