Σάλος από το φούτερ με… θηλιά από τη Burberry! Συγγνώμη ζητά η εταιρεία και το αποσύρει – video

Το συγκεκριμένο φούτερ προκάλεσε σάλο όταν παρουσιάστηκε από τη Burberry στη διάρκεια της επίδειξης της νέας του συλλογής του για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2019 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου.

Μάλιστα η Burberry εκτός της συγγνώμης ανακοίνωσε επίσης πως θα αποσύρει το φούτερ με κουκούλα (hoodie), μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε για το ρούχο το μοντέλο Λιζ Κένεντι.

Η Κένεντι αναφέρθηκε στο θέμα με ανάρτησή της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του hoodie και γράφοντας μία μακροσκελή λεζάντα, στην οποία εξηγεί γιατί η «αυτοκτονία δεν είναι μόδα».

Το μοντέλο εκφράζει την ανησυχία του για το σχέδιο του Burberry και αναρωτιέται πώς η εταιρεία μπόρεσε να αγνοήσει τη σύνδεσή του με την αυτοκτονία ειδικά σε μια σειρά αφιερωμένη σε νεαρά κορίτσια και αγόρια.

«Η αυτοκτονία δεν είναι μόδα. Δεν είναι λαμπερή ούτε προχωρημένη και επειδή το σόου είναι αφιερωμένο στη νεολαία που εκφράζει τη φωνή της, θέλω να μιλήσω και να πω πώς μπόρεσε κάποιος να θεωρήσει ότι είναι εντάξει η εμφάνιση. Για να μην αναφέρω τα αυξανόμενα ποσοστά αυτοκτονιών παγκοσμίως».

Εκτός από τις εικόνες αυτοκτονίας, το μοντέλο είπε ότι η θηλιά στο φούτερ που παρουσιάστηκε στην επίδειξη μόδας την περασμένη Κυριακής θυμίζει επίσης την «τρομακτική ιστορία του λιντσαρίσματος».

Μια τεράστια μάρκα, όπως η Burberry, η οποία θεωρείται εμπορική και αριστοκρατική, δεν θα έπρεπε να αγνοήσει μια τέτοια προφανή ομοιότητα, σημειώνει στην ανάρτησή της η Κένεντι και αναφέρει ότι όταν είδε το φούτερ βίωσε ξανά την εμπειρία αυτοκτονίας που είχε στην οικογένειά της και ότι ζήτησε να μιλήσει με κάποιον, αλλά της είπαν να γράψει ένα γράμμα. Είχα μία σύντομη συνομιλία με κάποιον, αλλά μου είπε ότι «είναι μόδα» και ότι «κανένας δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική μου ιστορία» προσθέτει.

