Σάλος με τον σύζυγο της Κρίστι Νοέμ: Δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες του με γυναικεία ρούχα και ψεύτικο στήθος

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον σύζυγο της πρώην υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, ντυμένο με ροζ σορτς και εφαρμοστό crop top στο χρώμα του δέρματος, και τεράστια ψεύτικα στήθη
Η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ, η οποία απομακρύνθηκε πρόσφατα από τη θέση της, «αιφνιδιάστηκε» από δημοσιεύματα που ισχυρίζεται ότι ο σύζυγός της ανέβασε φωτογραφίες του στο διαδίκτυο φορώντας… γυναικεία ρούχα και ψεύτικο στήθος.

Εμπειρογνώμονες σε θέματα εθνικής ασφάλειας δήλωσαν ότι οι φερόμενες δραστηριότητες του συζύγου της Κρίστι Νοέμ, Μπράιον Νοέμ θα μπορούσαν να είχαν θέσει τη σύζυγό του σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της θητείας της στο υπουργικό συμβούλιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με μια συγκλονιστική αναφορά της Daily Mail που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (31.03.2026).

Η Κρίστι Νοέμ, η οποία απομακρύνθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα από τον Τραμπ, φέρεται να είναι «καταρρακωμένη» από το δημοσίευμα, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς πώς οι φερόμενες ενέργειες του συζύγου της, με τον οποίο είναι παντρεμένη για περισσότερα από 30 χρόνια, την άφησαν «ευάλωτη σε εκβιασμό», σύμφωνα με την Mail.

Η Daily Mail και η New York Post απέκτησαν τις φωτογραφίες που θέτουν σε δύσκολη θέση τον σύζυγο της Κρίστι Νοέμ, μεγιστάνα του ασφαλιστικού κλάδου, οι οποίες φέρεται να μοιράστηκαν στο διαδίκτυο με άγνωστους, ενώ η ίδια κατείχε τη θέση της επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, όπου έθεσε σε εφαρμογή τη ριζική αντιμεταναστευτική επιχείρηση του Τραμπ.

«Η οικογένεια αιφνιδιάστηκε από αυτό το γεγονός και ζητά ιδιοτικότητα και προσευχές αυτή τη στιγμή», αντέδρασαν οι εκπρόσωποι της Κρίστι Νοέμ σε δήλωση προς την εφημερίδα The New York Post.

Αυτές είναι οι φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τον σύζυγο της Kristi Noem, Bryon, να φοράει κωμικά υπερμεγέθη, ασύμμετρα στήθη – με ψεύτικες προεξέχουσες θηλές – σε γυναίκες μέλη μιας διαδικτυακής κοινότητας φετίχ.

Η Daily Mail έλαβε «εκατοντάδες» μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε ο σύζυγος της πρώην Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας με τρεις γυναίκες που εμπλέκονται σε ομάδα ανθρώπων με «φετίχ «αμφιφυλοφιλίας».

Η κοινότητα περιλαμβάνει άτομα που κάνουν ενέσεις στο στήθος τους με εξωφρενικά μεγάλες ποσότητες φυσιολογικού ορού, επιδιώκοντας να αποκτήσουν μια εμφάνιση που μοιάζει με «κούκλα Barbie».

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον μεγιστάνα των ασφαλειών από τη Νότια Ντακότα, ο οποίος έχει τρία παιδιά με τη Νόεμ, ντυμένο με ροζ σορτς και ένα εφαρμοστό, crop top στο χρώμα του δέρματος, γεμάτο με τεράστια μπαλόνια φτιαγμένα για να θυμίζουν τεράστια στήθη. Το πρόσωπό του είναι καθαρά ορατό σε αρκετές από τις φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένης μιας στην οποία η έκφρασή του είναι τόσο κοινότοπη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για φωτογραφία σε δίπλωμα οδήγησης.

Ειδικοί της εθνικής ασφάλειας, δήλωσαν ότι η ύπαρξη των σκανδαλωδών φωτογραφιών θα μπορούσε να έχει καταστήσει τη σύζυγό του θύμα πιθανών απειλών εκβιασμού. «Επιβλαβείς πληροφορίες όπως αυτή μπορούν να αποτελέσουν δελεαστικό στοιχείο για μια εχθρική υπηρεσία πληροφοριών», δήλωσε ο πρώην αξιωματικός της CIA, Μαρκ Πολυμερόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Πλησιάζουν το άτομο και του λένε, αν συνεργαστείτε μαζί μας δεν θα το αποκαλύψουμε, και αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουμε. Αυτή είναι κατασκοπεία 101».

Η Κρίστι Νόεμ απολύθηκε από τη θέση της στο DHS στις 5 Μαρτίου μετά από δύο καταστροφικές ακροάσεις του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένης μιας ερώτησης σχετικά με το αν είχε σχέση με τον παντρεμένο κορυφαίο βοηθό της, Κόρεϊ Λεβαντόφσκι.

Η Νόεμ αναφέρθηκε στις σοκαριστικές φωτογραφίες μέσω δήλωσής της στην εφημερίδα The Post, λέγοντας ότι είναι «συντετριμμένη». «Η οικογένεια έμεινε άναυδη από αυτό και ζητά προστασία της ιδιωτικής ζωής και προσευχές εκείνη τη στιγμή».

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κοινή ανακοίνωση ΥΠΕΞ για Μέση Ανατολή: «Καταδικάζουμε τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, καλούμε σε διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ»
«Καλούμε το Ισραήλ να αποφύγει την περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης, μεταξύ άλλων μέσω χερσαίας επιχείρησης στο λιβανικό έδαφος» αναφέρεται στην δήλωση
Λίβανος
Δημοσιογράφος απήχθη στη Βαγδάτη - Συνελήφθη ένας ύποπτος
Το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ ανέφερε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων υπόπτων και την απελευθέρωσή της δημοσιογράφου, ενώ θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον όλων των εμπλεκομένων
Ένας αστυνομικός στέκεται φρουρός καθώς πολίτες, εγκαταλείπουν το Ιράκ μέσω της συνοριακής διάβασης Καράμε με την Ιορδανία, μετά το κλείσιμο των αεροδρομίων στο Ιράκ λόγω της κλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων, εν μέσω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν
Ανατροπή στην υπόθεση δηλητηρίασης μητέρας και κόρης στην Ιταλία τα Χριστούγεννα: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ρικίνη
Η 15χρονη Σάρα Ντι Βίτα και η 50χρονης μητέρας της, Αντονέλα Ντι Τζέλσι πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών - Ο σύζυγος της γυναίκας, Τζιάνι ανάρρωσε και η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας δεν είχε παραστεί στο γεύμα
Μητέρα και κόρη νεκρές μετά την κατανάλωση θαλασσινών σε ρεβεγιόν
Ένας νεκρός και περισσότεροι από 50 τραυματίες από φωτιά σε πετροχημικό εργοστάσιο στην Ρωσία - Δείτε βίντεο
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας επέβαλε προσωρινά περιορισμούς στο τοπικό αεροδρόμιο στο Νιζνεκάμσκ, που βρίσκεται σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας
Ρωσία
