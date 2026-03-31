Σάλος με τον σύζυγο της Κρίστι Νοέμ: Δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες του με γυναικεία ρούχα και ψεύτικο στήθος

Η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ, η οποία απομακρύνθηκε πρόσφατα από τη θέση της, «αιφνιδιάστηκε» από δημοσιεύματα που ισχυρίζεται ότι ο σύζυγός της ανέβασε φωτογραφίες του στο διαδίκτυο φορώντας… γυναικεία ρούχα και ψεύτικο στήθος.

Εμπειρογνώμονες σε θέματα εθνικής ασφάλειας δήλωσαν ότι οι φερόμενες δραστηριότητες του συζύγου της Κρίστι Νοέμ, Μπράιον Νοέμ θα μπορούσαν να είχαν θέσει τη σύζυγό του σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της θητείας της στο υπουργικό συμβούλιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με μια συγκλονιστική αναφορά της Daily Mail που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (31.03.2026).

Η Κρίστι Νοέμ, η οποία απομακρύνθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα από τον Τραμπ, φέρεται να είναι «καταρρακωμένη» από το δημοσίευμα, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς πώς οι φερόμενες ενέργειες του συζύγου της, με τον οποίο είναι παντρεμένη για περισσότερα από 30 χρόνια, την άφησαν «ευάλωτη σε εκβιασμό», σύμφωνα με την Mail.

Η Daily Mail και η New York Post απέκτησαν τις φωτογραφίες που θέτουν σε δύσκολη θέση τον σύζυγο της Κρίστι Νοέμ, μεγιστάνα του ασφαλιστικού κλάδου, οι οποίες φέρεται να μοιράστηκαν στο διαδίκτυο με άγνωστους, ενώ η ίδια κατείχε τη θέση της επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, όπου έθεσε σε εφαρμογή τη ριζική αντιμεταναστευτική επιχείρηση του Τραμπ.

«Η οικογένεια αιφνιδιάστηκε από αυτό το γεγονός και ζητά ιδιοτικότητα και προσευχές αυτή τη στιγμή», αντέδρασαν οι εκπρόσωποι της Κρίστι Νοέμ σε δήλωση προς την εφημερίδα The New York Post.

Αυτές είναι οι φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τον σύζυγο της Kristi Noem, Bryon, να φοράει κωμικά υπερμεγέθη, ασύμμετρα στήθη – με ψεύτικες προεξέχουσες θηλές – σε γυναίκες μέλη μιας διαδικτυακής κοινότητας φετίχ.

Η Daily Mail έλαβε «εκατοντάδες» μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε ο σύζυγος της πρώην Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας με τρεις γυναίκες που εμπλέκονται σε ομάδα ανθρώπων με «φετίχ «αμφιφυλοφιλίας».

Η κοινότητα περιλαμβάνει άτομα που κάνουν ενέσεις στο στήθος τους με εξωφρενικά μεγάλες ποσότητες φυσιολογικού ορού, επιδιώκοντας να αποκτήσουν μια εμφάνιση που μοιάζει με «κούκλα Barbie».

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον μεγιστάνα των ασφαλειών από τη Νότια Ντακότα, ο οποίος έχει τρία παιδιά με τη Νόεμ, ντυμένο με ροζ σορτς και ένα εφαρμοστό, crop top στο χρώμα του δέρματος, γεμάτο με τεράστια μπαλόνια φτιαγμένα για να θυμίζουν τεράστια στήθη. Το πρόσωπό του είναι καθαρά ορατό σε αρκετές από τις φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένης μιας στην οποία η έκφρασή του είναι τόσο κοινότοπη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για φωτογραφία σε δίπλωμα οδήγησης.

Ειδικοί της εθνικής ασφάλειας, δήλωσαν ότι η ύπαρξη των σκανδαλωδών φωτογραφιών θα μπορούσε να έχει καταστήσει τη σύζυγό του θύμα πιθανών απειλών εκβιασμού. «Επιβλαβείς πληροφορίες όπως αυτή μπορούν να αποτελέσουν δελεαστικό στοιχείο για μια εχθρική υπηρεσία πληροφοριών», δήλωσε ο πρώην αξιωματικός της CIA, Μαρκ Πολυμερόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Πλησιάζουν το άτομο και του λένε, αν συνεργαστείτε μαζί μας δεν θα το αποκαλύψουμε, και αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουμε. Αυτή είναι κατασκοπεία 101».

Η Κρίστι Νόεμ απολύθηκε από τη θέση της στο DHS στις 5 Μαρτίου μετά από δύο καταστροφικές ακροάσεις του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένης μιας ερώτησης σχετικά με το αν είχε σχέση με τον παντρεμένο κορυφαίο βοηθό της, Κόρεϊ Λεβαντόφσκι.

Η Νόεμ αναφέρθηκε στις σοκαριστικές φωτογραφίες μέσω δήλωσής της στην εφημερίδα The Post, λέγοντας ότι είναι «συντετριμμένη». «Η οικογένεια έμεινε άναυδη από αυτό και ζητά προστασία της ιδιωτικής ζωής και προσευχές εκείνη τη στιγμή».