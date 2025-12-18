Σάλος με τον «Τοίχο της ντροπής» στον Λευκό Οίκο δια χειρός Τραμπ: Ο «Κοιμισμένος Τζο ήταν ο χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία»

Με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και fake news ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να κοσμήσει τον περίφημο τοίχο με τα προεδρικά πορτρέτα στον Λευκό Οίκο, καθώς πρόσθεσε πλάκες με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και προσωπικές εκτιμήσεις κάτω από τις φωτογραφίες των πρώην προέδρων των ΗΠΑ, προκαλώντας όπως ήταν αναμενόμενο θύελλα αντιδράσεων.

«Ο χειρότερος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία», που οδήγησε τη χώρα «στα πρόθυρα της καταστροφής» έχει γράψει σε πλάκες κάτω από το πορτρέτο του Τζο Μπάιντεν και μιλά για το «Κοιμισμένο Τζο», έναν χαρακτηρισμό που είχε υιοθετήσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Στην πλάκα επαναλαμβάνεται ο ανυπόστατος ισχυρισμός ότι η εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν το 2020 ήταν αποτέλεσμα «κλοπής» και του επιρρίπτει την κύρια ευθύνη για το ξέσπασμα του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία το 2022.

Ήδη όταν είχε παρουσιαστεί αυτή η γκαλερί προεδρικών πορτρέτων, ο Τζο Μπάιντεν έλαμπε διά της απουσίας του: αντί για το πορτρέτο του, είχε αναρτηθεί φωτογραφία autopen – αυτόματου μηχανήματος αναπαραγωγής της προεδρικής υπογραφής. Το «αστείο» παρέπεμπε στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ο δημοκρατικός προκάτοχός του έπασχε από άνοια και δεν γνώριζε καν τι υπογραφόταν στο όνομά του.

Ο Λευκός Οίκος δεν σταμάτησε εκεί. Κάτω από το πορτρέτο του Μπαράκ Ομπάμα, η επιγραφή με τα βιογραφικά στοιχεία αναφέρει πως ο πρώτος αφροαμερικανός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ ήταν «από τις πιο διχαστικές προσωπικότητες της ιστορίας της χώρας». Συμπεριλαμβάνει εξάλλου το μεσαίο όνομά του («Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα»), όπως αρεσκόταν να τον αποκαλεί ο Τραμπ, για να δίνει τροφή στις θεωρίες συνωμοσίας για την καταγωγή του δημοκρατικού πρώην προέδρου.

Κάτω από το δικό του πορτρέτο, βιογραφικό κείμενο φυσικά τον εξυμνεί. Αναφέρει πως ο Τραμπ έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες, κάτι που ανήκει μάλλον στη σφαίρα της φαντασίας, κι ότι έφερε επενδύσεις τρισεκατομμυρίων στις ΗΠΑ, κάτι αναπόδεικτο.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ μεταμορφώνει το κτίριο της προεδρίας κατά τα γούστα του. Διέταξε να κατεδαφιστεί τμήμα του για να ανεγερθεί πελώρια αίθουσα χορού, πολλαπλασίασε τις επίχρυσες διακοσμήσεις και τα πορτρέτα του στον χώρο, αντίθετα με τα ως τώρα πολιτικά ήθη, που ήθελαν τον εν ενεργεία αμερικανό πρόεδρο να μην βλέπει πορτρέτο του τοποθετημένο στον χώρο παρά αφού αποχωρήσει από το αξίωμα.