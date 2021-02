Σάλος στην Τουρκία από την γκάφα των λογογράφων του Ερντογάν

Μπορεί όλα να περνούν από κόσκινο στην Τουρκία και κανείς να μην πειράζει τον Σουλτάνο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά αυτό που έγινε με την ομιλία του είναι από τις μεγαλύτερες γκάφες που έχουν καταγραφεί από ηγέτη και το επιτελείο του!

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει δεκάδες ομιλίες κάθε εβδομάδα και φροντίζει να είναι σε συνεχή επαφή με τους ψηφοφόρους του. Αυτοί που περνάνε δύσκολα είναι οι λογογράφοι του οι οποίοι πρέπει να του ετοιμάζουν δυο και τρεις ομιλίες κάθε μέρα.

Υπέπεσαν λοιπόν σε κάφα ολκής αφού πήραν μια ολόκληρη ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ και την έδωσαν στον Ερντογάν να την εκφωνήσει.

Όπως μετέδωσε και ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, πίστευαν οι κουτοπόνηροι ότι κανείς δεν θα πρόσεχε ότι όχι απλά αντέγραψαν την ομιλία του Γιλντιρίμ αλλά δεν άλλαξαν ούτε κόμμα!

Για του λόγου το αληθές θαραλλέα τoυρκικά ΜΜΕ έβαλαν Γιλντιρίμ και Ερντογάν να μιλάνε ταυτόχρονα, για να αποδειχθεί η τεράστια γκάφα.

Κανείς δεν θα ήθελε να είναι στην θέση των λογογράφων σχολιάσε κάποιος στο twitter…

It appears, when Pres Erdogan was blaming youth in Turkey this morning and how their language skills were so terrible, he was reading exact same words.then Prime Minister Yildirim read in 2017.. word by word..

