Σάλος στην Τουρκία με βίντεο που δείχνει ηλικιωμένο να κακοποιείται σε γηροκομείο – Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα

Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία ένα συγκλονιστικό βίντεο από την στιγμή που ένας ηλικιωμένος κακοποιείται στο ιδιωτικό γηροκομείο Özel Büyük Marmara Huzurevi στην Κωνσταντινούπολη.

Στο αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης που συνέβη τον Ιούλιο του 2023 σύμφωνα με την εφημερίδα Yeni Safak, ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας του εν λόγω γηροκομείου χτυπάει τον ηλικιωμένο, όπως φαίνεται και στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media και έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην γειτονική μας χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας που φοράει το μπλε γάντι ονομάζεται Erol Konuk ενώ ο ηλικιωμένος λεγόταν Abdulkadir Taşar και δυστυχώς έφυγε από την ζωή τον Σεπτέμβριο του 2024, όμως δεν πραγματοποιήθηκε νεκροψία στη σορό του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αρκετά ερωτήματα για την υπόθεση.

BU BİR SKANDAL DEĞİL, BU BİR SUÇTUR!



Huzurevinde çekilen görüntülerde, işletme sahibinin eşi olduğu belirtilen bir kişinin savunmasız yaşlı bir adamı tokatladığı, darp ettiği ve aşağılamaya maruz bıraktığı açıkça görülüyor.

Buna rağmen şahsın hala serbestçe dolaşması,… pic.twitter.com/eOI0EX79Rr — Emre Küçükgökçe (@EmreKucukgokce) December 17, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, την ίδια στιγμή έρχονται στο φως της δημοσιότητας περισσότερες πληροφορίες για την βίαιη συμπεριφορά του Erol Konuk, ο οποίος φέρεται να απείλησε προσωπικό που αποχώρησε από το γηροκομείο μετά το περιστατικό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα τους απαγορεύσει να μείνουν στην Κωνσταντινούπολη.

Μάλιστα, την ίδια χρονική περίοδο φαίνεται πως σημειώθηκαν πολλά παρόμοια περιστατικά στο εν λόγω γηροκομείο, όμως – όλως τυχαίως – το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έχει διαγραφεί, κάτι που περισσότερο ενοχοποιεί τον ίδιο και την ιδιοκτήτρια της δομής παρά τους προστατεύει.

Το βίντεο έχει γίνει viral στα social media με αποτέλεσμα την άμεση αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, που ανακοίνωσε την επιβολή διοικητικού προστίμου στο γηροκομείο και την παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει το ενδεχόμενο να αναστείλει τη λειτουργία του γηροκομείου.