Σάλος στις ΗΠΑ μετά από δημοσιεύματα που μιλάνε για χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο στη Βενεζουέλα

Ταραχή έχει δημιουργηθεί στις ΗΠΑ μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, που υποστηρίζει ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού για τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η Wall Street Journal, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος, δεν αποκαλύπτει πώς χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ΑΙ στην επιχείρηση των ΗΠΑ, η οποία περιλάμβανε τον βομβαρδισμό αρκετών τοποθεσιών στο Καράκας της Βενεζουέλας τον περασμένο μήνα για να φτάσει στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από αυτή την υπόθεση γεννούνται ανησυχίες για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και αναδεικνύεται η λεπτή ισορροπία που επιχειρούν να διατηρήσουν οι μεγάλες εταιρείες AI: Από τη μία επιδιώκουν συμβόλαια με τον στρατό και κρατικούς φορείς, από την άλλη θέτουν όρια στη χρήση των μοντέλων τους, ιδίως σε ζητήματα μαζικής επιτήρησης ή αυτόνομων οπλικών συστημάτων.

Μάλιστα οι κατευθυντήριες γραμμές χρήσης της Anthropic, υποτίθεται ότι απαγορεύουν τη χρήση του Claude για τη διευκόλυνση βίας, την ανάπτυξη όπλων ή τη διεξαγωγή επιτήρησης.

Αντίστοιχες πληροφορίες για χρήση του Claude από τον αμερικανικό στρατό δημοσιεύει και το Axios, κάνοντας μάλιστα λόγο για χρήση του εργαλείου ΑΙ και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, και όχι μόνο στο στάδιο της προετοιμασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και στο δημοσίευμα του Axios δεν διευκρινίζονται οι ακριβείς λειτουργίες του μοντέλου που αξιοποιήθηκαν, σημειώνεται ότι ο αμερικανικός στρατός το έχει αξιοποιήσει στο παρελθόν για ανάλυση δορυφορικών εικόνων και επεξεργασία πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο -δυνατότητες κρίσιμες σε σύνθετα και ρευστά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Πεντάγωνο επανεξετάζει τη συνεργασία του με την Anthropic, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξαν ανησυχίες εντός του υπουργείου Άμυνας σχετικά με τη στάση της εταιρείας.

Η Anthropic διέψευσε ότι προχώρησε σε οποιαδήποτε παρέμβαση ή επικοινωνία που θα μπορούσε να επηρεάσει την επιχείρηση.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ μάλιστα, υπενθυμίζεται ότι έχει δηλώσει ότι θέλει η τεχνητή νοημοσύνη να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου οι ΗΠΑ να διατηρήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας.

Μέχρι πού μπορεί να φτάνει η εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, κανείς δεν ξέρει ακόμα.