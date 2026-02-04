Κόσμος

Σαμποτάζ σε γερμανική κορβέτα: Ο 54χρονος Έλληνας, η δολιοφθορά και οι υποψίες για «ρωσικό» δάκτυλο

Έριξαν πάνω από 20 κιλά χαλίκια στον κινητήρα ενός πλοίου, τρύπησαν τη γραμμή τροφοδοσίας πόσιμου νερού, αφαίρεσαν καπάκια δεξαμενών καυσίμων και απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας
Γερμανικό πλοίο
Γερμανικό πλοίο / Φωτογραφία Αρχείο / EPA/ANATOLY MALTSEV

Εντύπωση προκαλούν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη σύλληψη ενός 54χρονου Έλληνα από τη Ροδόπη και ενός 37χρονου Ρουμάνου, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα σαμποτάζ σε κορβέτα του Πολεμικού Ναυτικού της Γερμανίας στο ναυπηγείο του Αμβούργου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας, οι δύο άνδρες φέρονται να προχώρησαν σε σαμποτάζ στην κορβέτα του Πολεμικού Ναυτικού της Γερμανίας, όπως η απόρριψη λειαντικού χαλικιού στους κινητήρες, διάτρηση γραμμών τροφοδοσίας νερού, αφαίρεση καπακιών δεξαμενών καυσίμων και απενεργοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Από την έρευνα στο σπίτι του Έλληνα στα Πομακοχώρια κατασχέθηκαν ψηφιακά στοιχεία, όπως υπολογιστές και κινητά.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συνεργασία των ελληνικών, γερμανικών και ρουμανικών αρχών υπό τον συντονισμό της Eurojust (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνεργασίας Δικαστικών Αρχών). Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τόσο τα προσωπικά κίνητρα του 54χρονου όσο και πιθανές συνδέσεις με εξωτερικούς ή οργανωμένους φορείς, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών πίσω από αυτή την πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ενέργεια δολιοφθοράς.

Τι φέρονται να έκαναν οι ύποπτοι

Σύμφωνα με τις γερμανικές και ευρωπαϊκές αρχές, οι ύποπτοι, οι οποίοι εργάζονταν στο λιμάνι του Αμβούργου, κατηγορούνται ότι πραγματοποίησαν πράξεις δολιοφθοράς το 2025 με στόχο να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες: Έριξαν πάνω από 20 κιλά χαλίκια στον κινητήρα ενός πλοίου, τρύπησαν τη γραμμή τροφοδοσίας πόσιμου νερού, αφαίρεσαν καπάκια δεξαμενών καυσίμων και απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας.  

Το σαμποτάζ εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης της κορβέτας «Emden» πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή της.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη αιτιολόγηση ή συγκεκριμένη ανάθεση από κάποιον εξωγενή παράγοντα πίσω από την επίθεση – είτε πολιτικό, είτε κρατικό, είτε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο. Οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές στην Γερμανία έχουν αναφέρει ρητά ότι η έρευνα θα εξετάσει αν οι ύποπτοι ενεργούσαν κατόπιν εντολών τρίτου προσώπου ή οργανισμού.

Αναλυτές και αξιωματούχοι σημειώνουν ότι η φύση των πράξεων (δημιουργία ζημιάς σε αμυντικό εξοπλισμό) θέτει ζητήματα για πιθανές διεθνείς ή ιδεολογικές αφορμές ενώ τα γερμανικά μέσα μιλούν και για πράξεις που «ταιριάζουν» με ρωσικό προφίλ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη σύνδεση.

