Σαν Φρανσίσκο: Βυθίστηκαν στο σκοτάδι 130.000 κάτοικοι – Έμειναν χωρίς ρεύμα και φανάρια για όλο το βράδυ

Η υπεύθυνη εταιρεία ανακοίνωσε ότι το ρεύμα επανέρχεται σιγά σιγά και λειτουργεί είδη στα σπίτια 95.000 κατοίκων
Σαν Φρανσίσκο / REUTERS/Carlos Barria

Μέσα στο σκοτάδι αναγκάστηκαν να παραμείνουν περίπου 130.000 κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, χθες, Σάββατο (20/12/2025), το βράδυ, αφού είχε πέσει το ρεύμα εξαιτίας μίας τεράστιας βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

«Εργαζόμαστε με τις ομάδες αντιμετώπισης και τους δημοτικούς αξιωματούχους για μια βλάβη στο Σαν Φρανσίσκο που πλήττει περίπου 130.000 πελάτες», ανακοίνωσε η βασική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της πόλης η Pacific Gas & Electric Company, ενώ σήμερα φαίνεται ότι το ρεύμα επανήλθε σε περίπου 95.000 πελάτες της πόλης.

«Τα συνεργεία είχαν αποκαταστήσει την παροχή ρεύματος σε περίπου 95.000 πελάτες ως τις 11μμ του Σαββάτου (09:00 ώρα Ελλάδος σήμερα), ενώ γύρω στους 35.000 παραμένουν χωρίς ρεύμα», διευκρίνισε η εταιρεία η οποία είχε προβλέψει σε προηγούμενη ανακοίνωσή της ότι «μέσα στη νύχτα» αναμένεται να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και για τους υπόλοιπους που δεν είχαν ρεύμα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ντάνιελ Λούρι, η διακοπή ρεύματος προκλήθηκε από πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεγάλο μέρος της πόλης και τεχνολογικού κόμβου στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, που έχει πάνω από 800.000 κατοίκους, είχε βυθιστεί στο σκοτάδι, με το μπλακάουτ να διαταράσσει τη λειτουργία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, προτού αρχίσει να αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην πόλη.

Ορισμένες περιοχές του Σαν Φρανσίσκο είχαν καλυφθεί από ομίχλη και πολλά καταστήματα αναγκάστηκαν να κλείσουν εν μέσω των χριστουγεννιάτικων αγορών, σύμφωνα με την εφημερίδα The San Francisco Chronicle.

«Ξέρω ότι η μέρα αυτή ήταν δύσκολη», σημείωσε ο δήμαρχος σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X από το κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης της πόλης. Οι δημοτικές αρχές είχαν ζητήσει προηγουμένως από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Είναι μια πρόοδος (σ.σ.: η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος), αλλά για όσους από εσάς δεν έχετε ρεύμα, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είσαστε ασφαλείς, ελέγξτε ότι οι γείτονές σας είναι καλά», πρόσθεσε.

Η αστυνομία, η πυροσβεστική και δημοτικοί αξιωματούχοι κινητοποιήθηκαν, ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους αν είναι δυνατό, συνέχισε, προσθέτοντας ότι λόγω της βλάβης διακόπηκε η λειτουργία πολλών φωτεινών σηματοδοτών και τροχονόμοι τοποθετήθηκαν σε σταυροδρόμια για τον έλεγχο της κυκλοφορίας.

