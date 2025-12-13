Sarah Dzafce: Αφαίρεσαν τον τίτλο από τη Μις Φινλανδία, την κατηγορούν για «ρατσιστική» συμπεριφορά

Σάλος έχει προκληθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα με τη Sarah Dzafce, τη Μις Φινλανδία, η οποία έχασε τον τίτλο της από τα καλλιστεία, έπειτα από μια χειρονομία που έκανε και κατηγορήθηκε για ρατσιστική συμπεριφορά, καθώς φέρεται να πρόσβαλε τους ανθρώπους που κατάγονται από την Κίνα.

Η καλλονή από τη Φινλανδία, που είχε ξεχωρίσει με την ομορφιά της στα καλλιστεία και πήρε μέρος και στα «Miss Universe 2025», προέβη σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδειξε με τα χέρια της σχιστά μάτια, θέλοντας να αναφέρει ότι έτρωγε με έναν Κινέζο.

Η φωτογραφία αυτή έκανε τον γύρο του διαδικτύου και δημοσιεύθηκε και σε πολλά ασιατικά sites.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραφε στα φινλανδικά «kiinalaisenkaa syοmas», δηλαδή «τρώγοντας με έναν Κινέζο». Η επίμαχη φωτογραφία ανέβηκε στην εφαρμογή Jodel.

Η Sarah Dzafce δήλωσε μετά τον σάλο που προκλήθηκε ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να προσβάλει κανέναν και ότι η κίνησή της οφειλόταν σε έντονο πονοκέφαλο. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι έτριβε τους κροτάφους της και τέντωνε τα μάτια της, αλλά οι ισχυρισμοί της δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τις αντιδράσεις εναντίον της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sarah Dzafce (@sarahdzafce)

Στη συνέχεια, λοιπόν, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη χειρονομία της, όμως η διοργάνωση των καλλιστείων της χώρας της αποφάσισε να της αφαιρέσει τον τίτλο, τονίζοντας ότι δεν αποδέχεται τον ρατσισμό ή οποιαδήποτε μορφή διακριτικής συμπεριφοράς.

«Λυπάμαι πολύ όλους όσους πρόσβαλα και πλήγωσα με τις πράξεις μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά η Sarah Dzafce.