Η Λιβύη θα αντιμετωπίσει μια “καταστροφική κατάσταση” εκτός εάν οι ξένες δυνάμεις ασκήσουν πίεση στον διοικητή των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ για να άρει τον αποκλεισμό των πετρελαιοπηγών εξαιτίας του οποίου η παραγωγή έχει σχεδόν μηδενιστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Φάγεζ αλ-Σάρατζ που ηγείται της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.

Από την Παρασκευή, οι δυνάμεις του Χάφταρ έχουν κλείσει τα μεγαλύτερα λιμάνια διακίνησης πετρελαιοειδών της Λιβύης σε ένα παιχνίδι εξουσίας, καθώς οι ξένες δυνάμεις συναντήθηκαν στο Βερολίνο το Σαββατοκύριακο για να τον προτρέψουν να σταματήσει μια στρατιωτική εκστρατεία για να καταλάβει την πρωτεύουσα Τρίπολη.

Ο πρωθυπουργός Φάγεζ αλ-Σάρατζ, του οποίου η κυβέρνηση έχει την έδρα της στην Τρίπολη, δήλωσε στο Reuters ότι απορρίπτει τα αιτήματα των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης να διασυνδεθεί η εκ νέου έναρξη της λειτουργίας των λιμανιών διακίνησης πετρελαιοειδών με μια νέα κατανομή των εσόδων από το πετρέλαιο μεταξύ των Λίβυων, λέγοντας ότι το εισόδημα από το πετρέλαιο προορίζεται για να ωφελήσει όλη τη χώρα.

“Η κατάσταση θα είναι καταστροφική, αν συνεχιστεί έτσι”, δήλωσε ο Σάρατζ σε συνέντευξη στο Βερολίνο.

“Ελπίζω ότι οι ξένες χώρες θα παρακολουθούν το θέμα”, είπε όταν ρωτήθηκε αν ήθελε αυτοί να πιέσουν τον Χάφταρ να άρει τον αποκλεισμό στους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου της Λιβύης στη Μεσόγειο.

Οι προσκείμενες στον Χάφταρ δυνάμεις υποστηρίζουν ωστόσο πως ο Σάρατζ αξιοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για να πληρώνει μισθοφόρους τζιχαντιστές που στέλνει από την Συρία στη Λιβύη ο Ερντογάν.

The Zintan elders closing the oil and gas pipelines https://t.co/i3FTpnVGMj pic.twitter.com/Syg3a2Xjau

— M.LNA (@LNA2019M) January 20, 2020