Το έναυσμα της έναρξης της Συνόδου Κορυφής έδωσε ο Σαρλ Μισέλ με ένα tweet, αναφέροντας πως είναι “συλλογική ευθύνη για εμάς να καταλήξουμε σε συμφωνία”.

Ο Σασρλ Μισέλ ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καλείται να τηρήσει τις ισορροπίες για να επιτευχθεί ο στόχος της συναινετικής απόφασης. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους 27 ηγέτες δεν αποκλείεται να έχουν θετική κατάληξη.

We have a collective responsibility to deliver.



Today #EUCO leaders will discuss our long term #EUbudget and the recovery plan to fight #COVID19



Now is the time to engage.