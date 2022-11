Συγκλονισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ από την πολύνεκρη επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους έχασαν τη ζωή του από την έκρηξη στην Ιστικλάλ, στην Κωνσταντινούπολη.

«Φρικτά νέα από την Κωνσταντινούπολη απόψε» έγραψε και πρόσθεσε ότι «όλες οι σκέψεις μας» είναι με εκείνους (τους διασώστες, αστυνομικούς κ.α) που έχουν σπεύσει να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή και «τον λαό της Τουρκίας σε αυτήν την πολύ οδυνηρή στιγμή».

Horrific news from #Istanbul tonight.



Condolences to the victims of the explosion at #Istiqlal



All our thoughts are with those currently responding and the people of Türkiye at this very distressing time.