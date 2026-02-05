Συμβαίνει τώρα:
Σαβάνα Γκάθρι: Με δάκρυα στα μάτια εκλιπαρεί τους απαγωγείς για την επιστροφή της μητέρας της – «Μαμά μείνε δυνατή»

Η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι, μητέρα της δημοσιογράφου του NBC Σαμάνθα Γκάθρι, έχει εξαφανιστεί από το βράδυ του Σαββάτου (31.01.2026)
Με δάκρυα στα μάτια η Σαβάνα Γκάθρι εκλιπαρεί για την επιστροφή της μητέρας της
Με δάκρυα στα μάτια η Σαβάνα Γκάθρι εκλιπαρεί για την επιστροφή της μητέρας της

Διαστάσεις θρίλερ έχει αποκτήσει η απαγωγή της 84χρονης μητέρας της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου όταν ο γαμπρός της την άφησε στο σπίτι της στο Τουσόν, στην Αριζόνα.

Η Αμερικανίδα παρουσιάστρια Γκάθρι και τα αδέλφια της έκαναν μία συγκινητική έκκληση για τη μητέρα τους ζητώντας αποδείξεις ότι είναι ακόμα ζωντανή. Όπως είπαν χαρακτηριστικά απευθυνόμενοι προς τον ή τους απαγωγείς της 84χρονης Νάνσι «είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε και να σας ακούσουμε».

«Πρέπει να ξέρουμε χωρίς την παραμικρή σκιά αμφιβολίας ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε», ικέτευσε δακρυσμένη η δημοσιογράφος Σαβάνα Γκάθρι σε βίντεο που δημοσιοποίησε χθες, Τετάρτη (04.02.2026), το βράδυ, στα social media απευθυνόμενη στους φερόμενους απαγωγείς της μητέρας της.

Στο βίντεό της, η Σαβάνα Γκάθρι περιέγραψε τη εύθραυστη κατάσταση της υγείας της μητέρας της. «Ζει με συνεχή πόνο. Δεν έχει κανένα φάρμακο. Τα έχει ανάγκη για να επιβιώσει και τα έχει ανάγκη για να μην υποφέρει», δήλωσε η παρουσιάστρια της εκπομπής Today (Σήμερα).

Η δημοσιογράφος είπε κλαίγοντας ότι η οικογένειά της κάνει «ό,τι μπορεί» για να ξαναβρεί την Νάνσι.

Απευθύνθηκε επίσης απ’ ευθείας στην εξαφανισμένη μητέρα της. «Μαμά, αν με ακους, είσαι μια δυνατή γυναίκα. Είσαι η πολύτιμη κόρη του Θεού, Νάνσι», είπε.

Η αστυνομία της Αριζόνα προκρίνει το σενάριο της απαγωγής. «Δεν έφυγε με τη θέλησή της, το γνωρίζουμε», δήλωσε ο τοπικός σερίφης Κρις Νάνος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα, περιγράφοντας το σπίτι της Νάνσι Γκάθρι ως «τόπο εγκλήματος».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες, Τετάρτη, μέσω της πλατφόρμας του, της Truth Social, ότι μίλησε με την Σαβάνα Γκάθρι.

Alert για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι
Alert για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι / Pima County Sheriff’s Department via AP

«Διατάσσω όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου να είναι αμέσως πλήρως στη διάθεση της οικογένειας και των τοπικών δυνάμεων της τάξης», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αναπτύσσουμε όλους τους πόρους ώστε η μητέρα της να επιστρέψει στο σπίτι της σώα και αβλαβής», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους New York Times, η εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι επισημάνθηκε αφού δεν εμφανίσθηκε στην κυριακάτικη λειτουργία της εκκλησίας της.

Κόσμος
