Σαβάνα Γκάθρι: Σήμερα λήγει η προθεσμία για τα λύτρα στην υπόθεση απαγωγής της μητέρας της παρουσιάστριας

Σήμερα (09.02.2026) λήγει η κρίσιμη προθεσμία για την καταβολή των λύτρων στην υπόθεση απαγωγής της Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της γνωστής παρουσιάστριας του NBC, Σαβάνα Γκάθρι. Η ηλικιωμένη, που όπως όλα δείχνουν απήχθη από το σπίτι της στην Αριζόνα των ΗΠΑ το βράδυ του Σαββάτου (31.01.2026) ενώ οι ύποπτοι απαιτούν 6 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin για την απελευθέρωσή της.

Η επιλογή των απαγωγέων να ζητήσουν λύτρα σε Bitcoin δίνει στην υπόθεση μια νέα διάσταση, καθώς τα κρυπτονομίσματα είναι δύσκολο να ιχνηλατηθούν. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας της εκπομπής «Today» του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Το FBI έχει ανακοινώσει αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της ή σε συλλήψεις και καταδίκες που σχετίζονται με την εξαφάνισή της ηλικιωμένης, που σύμφωνα με τις Αρχές έχει πέσει θύμα απαγωγής.

Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας λήγει η προθεσμία

Η προθεσμία που έχει οριστεί είναι σήμερα στις 5 μ.μ. τοπική ώρα Αριζόνας, με αυστηρή προειδοποίηση για πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησής της. Η οικογένεια της Γκάθρι βιώνει ώρες αγωνίες. «Θα πληρώσουμε λύτρα» είπε Το νέο μήνυμα της Σαβάνα Γκάθρι προς τους απαγωγείς της μητέρας της

«Λάβαμε το μήνυμά σας και καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να πληρώσουμε για να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας», είπε σε νέο μήνυμή της χθες (08.02.2026) προς τους απαγωγείς της μητέρας της η παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι, καθώς το θρίλερ της εξαφάνισης της 84χρονης μητέρας της συνεχίζεται για 8η μέρα.

Ερευνητές παραμένουν στο σπίτι της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι έξω από το Τουσόν της Αριζόνα. Οι εξετάσεις DNA έδειξαν ότι το αίμα στην μπροστινή βεράντα είναι της 84χρονης, δήλωσε ο σερίφης, εκφράζοντας απογοήτευση για το γεγονός ότι η κάμερα στο σπίτι της Νάνσι Γκάθρι «αποσυνδέθηκε νωρίς την Κυριακή».

Η ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της Νάνσι Γκάθρι εντείνεται καθώς χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή, καθώς φέρει βηματοδότη και αντιμετωπίζει υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακά προβλήματα.