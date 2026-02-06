Σαβάνα Γκάθρι: Το FBI δίνει αμοιβή 50.000 δολάρια για τον εντοπισμό της μητέρας της Αμερικανίδας δημοσιογράφου

Εντείνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας της εκπομπής «Today» του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, με τις ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ να ανακοινώνουν αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της ή σε συλλήψεις και καταδίκες που σχετίζονται με την εξαφάνισή της ηλικιωμένης, που σύμφωνα με τις Αρχές έχει πέσει θύμα απαγωγής.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Αριζόνα την Πέμπτη (05.02.2026): «Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι η Νάνσι Γκάθρι βρίσκεται ακόμη κάπου εκεί έξω». Οι έρευνες για την 84χρονη Νάνσι Γκάθρι μητέρα της δημοσιογράφου του NBC και θύμα απαγωγής, συνεχίζονται για έκτη μέρα.

Ο σερίφης αποκάλυψε ότι οι ερευνητές εντόπισαν ίχνη αίματος στη βεράντα του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι στο Τούσον, ενώ διαπιστώθηκε ότι η κάμερα του κουδουνιού είχε αποσυνδεθεί λίγο μετά τη 1:45 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (01.02.2026). Εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το αίμα ανήκε στην ίδια. Μέχρι στιγμής, η έρευνα δεν έχει οδηγήσει σε κάποιον ύποπτο ή πρόσωπο ενδιαφέροντος.

Ο επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Φοίνιξ, Χάιθ Τζάνκι, ανακοίνωσε την αμοιβή των 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της Νάνσι Γκάθρι ή σε συλλήψεις και καταδίκες που σχετίζονται με την εξαφάνισή της.

Το χρονικό της εξαφάνισης της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι:

31 Ιανουαρίου

17:32: Η Νάνσι μεταβαίνει στο πατρικό της σπίτι.

21:48: Η οικογένεια την αφήνει στο σπίτι της – ανοίγει η γκαραζόπορτα.

21:50: Η γκαραζόπορτα κλείνει.

1 Φεβρουαρίου

01:47: Η κάμερα του κουδουνιού αποσυνδέεται.

02:12: Το λογισμικό εντοπίζει παρουσία ατόμου στην κάμερα (δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο).

02:28: Η εφαρμογή του βηματοδότη δείχνει αποσύνδεση από το κινητό τηλέφωνο.

12:03: Κλήση στο 911 προς το γραφείο του σερίφη της κομητείας PCSD.

12:15: Αστυνομικοί φτάνουν στο σπίτι της Νάνσι.

Την Τετάρτη (04.02.2026), η Σαβάνα Γκάθρι ανήρτησε συγκινητικό βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, αναφερόμενη σε δημοσιεύματα για επιστολή λύτρων. «Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Όμως ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι φωνές και οι εικόνες μπορούν εύκολα να παραποιηθούν. Πρέπει να γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ζωντανή και ότι την έχετε».